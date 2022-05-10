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Блінкен і Остін закликали Конгрес виділити додаткові кошти для України

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Вашингтон, Вівторок 10 травня 2022 07:19
Блінкен і Остін закликали Конгрес виділити додаткові кошти для України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен закликали Конгрес виділити додаткові кошти для допомоги Україні до 19 травня. Відповідний лист вони направили лідеру опозиції в Сенаті Мітчу Макконнеллу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У документі вони попросили не створювати перешкод і перешкод для затвердження запиту на нові асигнування.

"Зараз ми можемо виділити Україні озброєнь тільки на 100 мільйонів доларів. За попередніми даними, ці кошти закінчаться до 19 травня поточного року. Тому, для продовження допомоги Україні колишніми темпами до цієї дати нам необхідні додаткові асигнування", - йдеться в завлінні.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Раніше Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Як зазначав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, після того, як ленд-ліз стане реальністю для України, Росії варто очікувати введення ембарго на її нафту.

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