США не поддерживают удары Израиля по Ливану, желают предотвратить расширение войны, - СМИ

Соединенные Штаты Америки (США) не поддерживают эскалацию между Израилем и "Хезболлой". Белый дом сосредоточен на снижении напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам высокопоставленного представителя Государственного департамента США, Вашингтон не поддерживает трансграничную эскалацию между Израилем и "Хезболлой". В частности Штаты планируют обсудить «конкретные идеи» с союзниками и партнерами с целью предотвращения расширения войны.

Между тем в Израиле утверждают, что усиление авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане имеет целью "заставить связанную с Ираном группировку согласиться на дипломатическое решение конфликта".

Между тем один из американских чиновников, во время брифинга для журналистов, раскритиковал позицию Тель-Авива и добавил, что Штаты сосредоточены на "снижении напряженности и разрыве цикла удара-ответа".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Американские официальные лица предупреждают о возможном резком обострении боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболла", что может перерасти в полномасштабный военный конфликт.

17-18 сентября в Ливане произошла серия взрывов (сдетонировали сотни пейджеров и раций, которыми пользуются боевики). В результате этих событий погибли по меньшей мере 37 человек, а около 3000 получили ранения.

В частности, израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по 1300 объектам "Хезболлы" на юге Ливана.