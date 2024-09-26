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Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой"

Израиль, Четверг 26 сентября 2024 17:59
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Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой" Фото: глава МИД Израиля Исраэль Кац (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США и Франция предложила Израилю временно прекратить огонь в Ливане. Однако глава МИД Исраэль Кац отказался от предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кац отклонил предложения Соединенных Штатов и Франции по поводу 21-дневного прекращения огня в Ливане.

"На севере не будет прекращения огня... Мы будем продолжать бороться с террористической организацией "Хезболла" всеми нашими силами к победе и безопасному возвращению северян в свои дома", - заявил Кац.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в это время опубликовал свое заявление. В нем говорится, что он приказал военным продолжать бои полной силой в соответствии с оперативными планами.

"Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не ответил", - говорится в заявлении его офиса.

Вскоре после публикации заявления израильские военные заявили, что приступили к новой волне авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Риск масштабной войны на Ближнем Востоке

Заметим, что обострение ситуация на Ближнем Востоке началось еще в прошлом году, однако последние несколько недель противостояние между армией Израиля и поддерживающей Иран ливанской группировкой "Хезболла" существенно обострилось.

Стороны ежедневно наносят масштабные удары по позициям и населенным пунктам Израиля и Ливана.

В связи с этим президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой обсудили усилия по прекращению огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

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