Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой"

США и Франция предложила Израилю временно прекратить огонь в Ливане. Однако глава МИД Исраэль Кац отказался от предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кац отклонил предложения Соединенных Штатов и Франции по поводу 21-дневного прекращения огня в Ливане.

"На севере не будет прекращения огня... Мы будем продолжать бороться с террористической организацией "Хезболла" всеми нашими силами к победе и безопасному возвращению северян в свои дома", - заявил Кац.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в это время опубликовал свое заявление. В нем говорится, что он приказал военным продолжать бои полной силой в соответствии с оперативными планами.

"Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не ответил", - говорится в заявлении его офиса.