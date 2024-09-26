Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой"
США и Франция предложила Израилю временно прекратить огонь в Ливане. Однако глава МИД Исраэль Кац отказался от предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кац отклонил предложения Соединенных Штатов и Франции по поводу 21-дневного прекращения огня в Ливане.
"На севере не будет прекращения огня... Мы будем продолжать бороться с террористической организацией "Хезболла" всеми нашими силами к победе и безопасному возвращению северян в свои дома", - заявил Кац.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в это время опубликовал свое заявление. В нем говорится, что он приказал военным продолжать бои полной силой в соответствии с оперативными планами.
"Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не ответил", - говорится в заявлении его офиса.
Вскоре после публикации заявления израильские военные заявили, что приступили к новой волне авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.
Риск масштабной войны на Ближнем Востоке
Заметим, что обострение ситуация на Ближнем Востоке началось еще в прошлом году, однако последние несколько недель противостояние между армией Израиля и поддерживающей Иран ливанской группировкой "Хезболла" существенно обострилось.
Стороны ежедневно наносят масштабные удары по позициям и населенным пунктам Израиля и Ливана.
В связи с этим президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой обсудили усилия по прекращению огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
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