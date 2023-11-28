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Блинкен обсудил с главой МИД Норвегии усиление помощи Украине

Архивное фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обсудили усиление помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Отмечается, что Блинкен и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде встретились сегодня в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили свою общую приверженность НАТО и трансатлантической безопасности и обсудили дополнительные меры по поддержке Украины против агрессии России.

О чем еще говорили чиновники

Они проконсультировались по поводу конфликта в Газе и подчеркнули необходимость продолжать расширять гуманитарную помощь гражданскому населению. 

Также госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Барт Эйде обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес, включая Арктику и глобальную продовольственную безопасность.

Помощь от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, помогающим украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.

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