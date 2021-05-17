Блінкен назвав Росію загрозою для Європи через ситуацію на кордоні з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Росію загрозою для Європи. Зокрема, через нарощування військ біля українського кордону.
Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.
За його словами, РФ представляє загрозу для Європи у сфері енергетики і через ситуацію на кордоні з Україною.
"Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу "Північний потік-2", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.
Зазначимо, раніше Блінкен заявив, що Росія просуває свої інтереси в Європі щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". У той же час, це будівництво є загрозою для України.
Крім того, Блінкен і голова МЗС Німеччини Хайко Маас обговорили під час саміту G7 в Лондоні будівництво "Північного потоку-2". Дипломати не змогли виробити спільної позиції по газопроводу.