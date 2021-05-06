ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: ми спільні з США в питанні "Північного потоку-2"

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 12:45
Зеленський: ми спільні з США в питанні "Північного потоку-2" Фото: Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен (t me OP_UA.jpg)
Автор: РБК-Україна

Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Київ і Вашингтон виступають проти нього, незважаючи на те, що позиція деяких країн Європи не збігається з українською.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За його словами, на зустрічі піднімалися питання окупації українських територій і не тільки.

"Ми обговорили питання "Північного потоку-2", це для України теж дуже чутливе питання. Я знаю, що в цьому питанні є, на жаль, різні позиції в Європі. Вони іноді не спільні з Україною, але в цьому питанні ми спільні з США. Я їм дуже вдячний за цю підтримку і потужну санкційну політику", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, на цьому тижні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".

До цього німецькі екологи заблокували будівництво газопроводу. Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Північний потік-2
NEWS
Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту
Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка