Маас і Блінкен не виробили спільної позиції у питанні будівництва "Північного потоку-2"
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили під час саміту G7 у Лондоні будівництво "Північного потоку-2". Дипломати не змогли виробити спільної позиції щодо газопроводу.
Про це пише DW.
Переговори глав МЗС тривали близько 40 хвилин.
"Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - сказав Маас, коментуючи переговори.
Водночас, німецький міністр зазначив, що вдалося досягти єдності в інших питаннях зовнішньої політики.
Зокрема, сторони виступили "за конкретну політику з метою не створювати нові окопи й не викликати новий конфлікт Сходу і Заходу, а озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей - але залишатися завжди готовими до переговорів.
Як писало РБК-Україна, Блінкен на зустрічі з Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2". Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.