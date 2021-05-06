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США назвали свої дії в разі нападу РФ на Україну

Новость на русском → США, Четвер 06 травня 2021 23:55
США назвали свої дії в разі нападу РФ на Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (instagram / secblinken)
Автор: Даша Харченко

США сподіваються, що Росія не вдасться до повномасштабного нападу на Україну. Інакше РФ без наслідків не залишиаться.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Штати дали Москві чітко зрозуміти, що дуже уважно стежать за ситуацією. І якщо Росія вчинить якісь дії, "це не мине без наслідків".

"Найголовніше, що ми можемо зробити і робимо, це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України", - сказав Блінкен.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Також, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, одним з перших знаків деескалації на Донбасі буде повторне зобов'язання Російської Федерації дотримуватися перемир'я. Спільна заява Тристоронньої контактної групи про прихильність до перемир'я буде знаком, що Росія готова до розмови.

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