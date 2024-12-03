Блинкен: НАТО не позволит Путину использовать зиму в качестве оружия против Украины

По его словам, союзники по НАТО полны решимости убедиться в том, что у Украины есть все необходимое, чтобы справиться с тем, с чем она сталкивается на поле боя.

"А также справиться с продолжающимся “наступлением” на ее энергетическую инфраструктуру, когда Путин снова использует зиму в качестве оружия, пытаясь заморозить людей в их домах, отключить свет - мы не позволим этому случиться", - заверил глава Госдепа.