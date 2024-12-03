Блінкен: НАТО не дозволить Путіну використовувати зиму як зброю проти України

За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою.

"А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив глава Держдепу.