Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили російську агресію біля кордонів з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу на зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде обговорив стурбованість діями Росії поблизу України . Також обговорювалися інші зовнішньополітичні питання.

Про це повідомляє сайт Держдепу США .

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде на полях міністерської зустрічі Арктичної ради.

"Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде обговорили взаємну стурбованість щодо російських дій в Україні і навколо неї", - наголошується в документі.

Крім того, за даними Держдепу, лідери обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".