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Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили російську агресію біля кордонів з Україною

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу на зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде обговорив стурбованість діями Росії поблизу України. Також обговорювалися інші зовнішньополітичні питання.

Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде на полях міністерської зустрічі Арктичної ради.

"Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде обговорили взаємну стурбованість щодо російських дій в Україні і навколо неї", - наголошується в документі.

Крім того, за даними Держдепу, лідери обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".

Нагадаємо, в МЗС повідомили, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.

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