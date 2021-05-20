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Блинкен и глава МИД Швеции обсудили российскую агрессию у границ с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде обсудил обеспокоенность действиями России близ Украины. Также обсуждались другие внешнеполитические вопросы.

Об этом сообщает сайт Госдепа США.

Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде на полях министерской встречи Арктического совета.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде обсудили взаимную обеспокоенность в отношении российских действий в Украине и вокруг нее", - отмечается в документе.

Кроме того, по данным госдепа, лидеры обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защите принципов ОБСЕ и другие вопросы".

Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.

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