Блинкен и глава МИД Швеции обсудили российскую агрессию у границ с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде обсудил обеспокоенность действиями России близ Украины. Также обсуждались другие внешнеполитические вопросы.
Об этом сообщает сайт Госдепа США.
Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде на полях министерской встречи Арктического совета.
"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде обсудили взаимную обеспокоенность в отношении российских действий в Украине и вокруг нее", - отмечается в документе.
Кроме того, по данным госдепа, лидеры обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защите принципов ОБСЕ и другие вопросы".
Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.
При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.