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Блінкен допустив можливість взаємодії з новою владою Афганістану

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Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 00:32
Блінкен допустив можливість взаємодії з новою владою Афганістану Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати допускають можливість взаємодіяти з новим урядом Афганістану. Це можливо, якщо буде вигідно з точки зору американських інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Держдепу США.

Блінкен зазначив, що характер відносин з новим афганським урядом "залежить виключно від дій і поведінки самих талібів".

"Між талібами та колишніми членами афганського уряду все ще ведуться переговори й консультації, наприклад про передачу влади та про деяку участь в майбутньому уряді. І я думаю, що в наших інтересах у міру можливості підтримувати ці зусилля. Надалі ми будемо оцінювати нашу взаємодію з будь-яким урядом Афганістану, очолюваним талібами, на основі одного простого положення - наших інтересів, чи допоможе воно взаємодія з талібами нам просувати їх чи ні", - зазначив Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що немає "крайнього терміну" для евакуації людей з Афганістану. За його словами, США продовжать евакуювати людей і після 31 серпня.

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