Блинкен допустил возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана

Блинкен отметил, что характер отношений с новым афганским правительством "зависит исключительно от действий и поведения самих талибов".

"Между талибами и бывшими членами афганского правительства все еще ведутся переговоры и консультации, например о передаче власти и о некотором участии в будущем правительстве. И я думаю, что в наших интересах по мере возможности поддерживать эти усилия. В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения - наших интересов, поможет ли оно взаимодействие с талибами нам продвигать их или нет", - отметил Блинкен.