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Таліби пообіцяли не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня, - Блінкен

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США, Середа 25 серпня 2021 22:30
Таліби пообіцяли не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає "крайнього терміну" для евакуації людей з Афганістану. За його словами, США продовжать евакуювати людей і після 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Держдепу США.

Блінкен заявив, що бойовики радикального руху "Талібан" взяли на себе зобов'язання не заважати процесу евакуації американців, громадян третіх країн та афганців після 31 серпня. До цього бойовики вимагали, щоб евакуація завершилася до цієї дати.

"Дозвольте мені прояснити: у нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані та хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас та не змогли виїхати. Ці зусилля будуть продовжуватися і після 31 серпня", - сказав він.

Нагадаємо, вчора таліби назвали США крайню дату для завершення виведення військ з країни. Американські військові мають вийти з Афганістану до 31 серпня, бо після цієї дати бойовики обіцяли заборонити виконання авіарейсів.

Як писало РБК-Україна, на території захопленого талібами Афганістану все ще перебувають близько 90 українців. МЗС України наразі працює над шляхами їх евакуації.

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Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан Ентоні Блінкен
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