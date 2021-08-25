Таліби пообіцяли не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає "крайнього терміну" для евакуації людей з Афганістану. За його словами, США продовжать евакуювати людей і після 31 серпня.

Блінкен заявив, що бойовики радикального руху "Талібан" взяли на себе зобов'язання не заважати процесу евакуації американців, громадян третіх країн та афганців після 31 серпня. До цього бойовики вимагали, щоб евакуація завершилася до цієї дати.

"Дозвольте мені прояснити: у нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані та хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас та не змогли виїхати. Ці зусилля будуть продовжуватися і після 31 серпня", - сказав він.