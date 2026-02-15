Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8%

Несмотря на серьезные перебои с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина.
Главное:
"За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, есть на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц, цифры демонстрируют сдержанную реакцию", - говорит Людмила Кирюхина.
По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц не изменилась:
"То есть в краткосрочной перспективе в условиях ощутимых перебоев с базовыми коммунальными услугами мы не видим резкого снижения цен. Но рынок замер в наиболее пострадавших районах, тогда как в других цены в среднем выросли на 3-8%", - добавляет эксперт.
Деснянский район остается самым дешевым в Киеве. Сейчас там аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 9 350 гривен, двухкомнатных - 11 500 гривен, трехкомнатных - 13 тысяч гривен.
В Днепровском районе однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен, двухкомнатные - 15 тысяч гривен, трехкомнатные - 29 900 гривен.
Цены на аренду однокомнатных квартир в других районах Киева:
"На этом этапе полномасштабной войны рынок ведет себя иначе, чем в первые месяцы. Он не обваливается - он замирает. Часть арендаторов откладывает решение, уменьшается количество новых сделок, но собственники не спешат корректировать прайсы вниз", - говорит Кирюхина.
По ее словам, ранее, при условии стабилизации ситуации, активность постепенно восстанавливалась, и рынок возвращался к медленному росту - пропорционально спросу и уровню уверенности людей.
"Этого можно ожидать и сейчас, если ситуация с наиболее пострадавшими районами и домами нормализуется в ближайшее время. Это показывает, что рынок аренды в Киеве стал более устойчивым к краткосрочным кризисам. ЛУН держит руку на пульсе и отслеживает малейшие колебания рынка и в случае изменений, мы сообщим", - говорит Кирюхина.
Добавим, что в Киеве в течение года на вторичном рынке выросли цены на все виды квартир.
Стоимость жилья:
В новостройках тоже происходил рост, в среднем "квадрат" на первичке стоит 1320 долларов. Цена уступает только Львову.
Читайте также о том, что в Чернигове в течение 2025 года подорожала недвижимость. Больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры - на 18% в валюте. А вот рынок аренды оставался стабильным, в среднем в городе тратят 35% зарплаты на квартплату.
Ранее мы писали о том, что самой дорогой аренда является в Киеве и на западе Украины. А Ужгород уже не первый год продолжает оставаться лидером - здесь горожане отдают 80% зарплаты за "крышу над головой".