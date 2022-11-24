ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Электричество подали во все области Украины после массированных ударов, - ОП

Новина українською →
Киев, Четверг 24 ноября 2022 14:51
Электричество подали во все области Украины после массированных ударов, - ОП Фото: 24 ноября электричество подали во все области Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине после обесточивания, что возникло в результате ракетных ударов, подали электричество во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Электричество подано во все области Украины! Первое что было заживлено - объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - написал Тимошенко.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.

В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на сегодняшний день энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после российской атаки - ситуация сложная, но впрочем, контролируемая.

Восстановление электропитания длится дольше, чем в прошлый раз из-за специфики обстрелов, которые привели к остановке АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Электроэнергия Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит