Благовещение 2026: когда празднуется по новому календарю и какой запрет отменяет

Благовещение входит в перечень 12 самых больших праздников ПЦУ. Несмотря на период Великого поста, этот день несет верующим важное послабление и духовную радость.
Главное:
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - один из 12-ти самых больших церковных праздников.
В этот день Православная церковь Украины вспоминает событие, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии долгожданную радостную новость ("благую весть") о Боговоплощении - что именно она станет матерью Спасителя мира.
В ПЦУ ранее объяснили, что это событие:
Между тем Благовещение в народе считают также символом окончательного прихода весны, поскольку "Бог благословляет землю и она пробуждается от зимнего сна".
Современное название праздника Благовещения (от греческого Ευαγγγελισμος - "благая весть" или латинского Annuntiatio - "возвещение") стало употребляться в церковном лексиконе через 600-700 лет после Рождества Христова.
Между тем празднование Благовещения началось в Восточной Церкви в конце IV или в начале V века.
"В первых веках этот праздник считался Господним, как на Востоке, так и на Западе", - рассказали в ПЦУ.
Уточняется, что на это указывают его первичные названия, такие как: "Христово Зачатие", "Благовещение о Христе", "Начало Искупления", "Благовещение", "Благовещение Ангела Марии", "День Приветствия", "День или Праздник Благовещения".
"Только в VII веке утверждается нынешнее название для всей Восточной Церкви: Благовещение Пресвятой Богородицы", - сообщили украинцам.
Согласно информации ПЦУ, день Благовещения - ровно за 9 месяцев до праздника Рождества Христова (который отмечают по новоюлианскому церковному календарю 25 декабря).
"Праздник Благовещения - великий Богородичный праздник, один из 12-ти крупнейших праздников церковного года, который является непереходным, то есть его дата не меняется", - напомнили верующим.
Отмечается также, что хотя этот праздник приходится на период Великого поста, он:
"Имеет один день предпраздника и один день послепраздника, в который отмечается Собор архангела Гавриила", - добавили в ПЦУ.
Следовательно, в этом году Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на среду, 25 марта.
В ПЦУ сообщили, что по богослужебным особенностям праздник Благовещения подобен:
"Литургия ранних даров в этот день не служится, но ради величия почитаемого события совершается полная литургия святителя Иоанна Златоуста", - поделились с людьми.
Может совершаться также литургия по чину святителя Василия Великого (если праздник случится в дни, когда ее положено совершать).
В заключение стоит заметить, что найти торжественные богослужения можно обычно онлайн в сети:
"Богослужение на Благовещение полно торжественных, величественных и радостных гимнов. Много раз здесь повторяется хорошо известный нам приветственный возглас ангела: "Радуйся!". И мы, радуясь духом и почитая Деву, встречаем праздник Благовещения Пресвятой Богородицы", - подытожили в ПЦУ.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба ПЦУ в Facebook, официальный портал ПЦУ, YouTube-канал "Православная Церковь Украины".