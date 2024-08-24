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В Украине запретят РПЦ. Зеленский подписал закон

Суббота 24 августа 2024 10:53
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В Украине запретят РПЦ. Зеленский подписал закон Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады .

Как указано на сайте Рады, Зеленский получил закон для подписи 23 августа 2024, накануне Дня независимости Украины.

Это означает, что после вступления закона в силу украинских церквей, подозреваемых в сотрудничестве с РПЦ, будет 9 месяцев на разрыв связей .

Что предшествовало

Во вторник, 20 августа, Рада поддержала законопроект, которым предлагалось запретить в Украине РПЦ и связанные с ней организации.

По словам главы комитета по гуманитарной и информационной политике Совета Никиты Потураева, данныйзакон нужен для эффективной борьбы с российской пропагандой. Ведь Россия распространяет его и через церковь.

А вот глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии РБК-Украина рассказал, что закон не соответствует Конституции и документ якобы открывает перспективы дискриминации верующих.

Также президент Владимир Зеленский обсуждал этот закон со вселенским патриархом Варфоломеем.

Отметим, подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

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Владимир Зеленский РПЦ
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