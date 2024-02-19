Благословил Сальдо на фейковый референдум: предателю-архимандриту УПЦ объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении архимандриту УПЦ МП. Представитель духовенства благословил Сальдо на фейковом референдуме РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экснастоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, скрывающегося на левобережье региона", - говорится в ведомстве.
Как отмечают правоохранители, после захвата областного центра предатель поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Сальдо, став его духовником.
По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужение в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по присоединению Херсонской области к стране-агрессору.
Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.
За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона.
Вместе с этим 30 сентября 2022 года изменник был приглашен в георгиевский зал Кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ.
Во время освобождения Херсона клирик вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона.
По оперативным данным, он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ - государственная измена и пособничество государству-агрессору.
"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за совершенные преступления", - подытожили в СБУ.
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