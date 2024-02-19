Благословив Сальдо на фейковий референдум: зраднику-архімандриту УПЦ оголосили підозру

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який переховується на лівобережжі регіону", - йдеться у відомстві.

Активно підтримує окупацію та Сальдо

Як зазначають правоохоронці, після захоплення обласного центру зрадник підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником.

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до країни-агресора.

Крім того фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

Отримував зі зради вигоду

За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.

Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали Кремля для участі в "церемонії включення" тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону.

Отримав посаду при РПЦ

За оперативними даними, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ - державна зрада та пособництво державі-агресору.

"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини", - підсумували в СБУ.

Фото: СБУ оголосила підозру зраднику-архімадриду УПЦ який благословив фейковий референдум РФ (t.me/SBUkr)