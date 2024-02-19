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Благословил Сальдо на фейковый референдум: предателю-архимандриту УПЦ объявили подозрение

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 13:12
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Благословил Сальдо на фейковый референдум: предателю-архимандриту УПЦ объявили подозрение Фото: СБУ объявила подозрение предателю-архимадриду УПЦ благословившему фейковый референдум РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители объявили о подозрении архимандриту УПЦ МП. Представитель духовенства благословил Сальдо на фейковом референдуме РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экснастоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, скрывающегося на левобережье региона", - говорится в ведомстве.

Активно поддерживает оккупацию и Сальдо

Как отмечают правоохранители, после захвата областного центра предатель поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Сальдо, став его духовником.

По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужение в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по присоединению Херсонской области к стране-агрессору.

Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

Получал из измены выгоду

За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона.

Вместе с этим 30 сентября 2022 года изменник был приглашен в георгиевский зал Кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ.

Во время освобождения Херсона клирик вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона.

Получил должность при РПЦ

По оперативным данным, он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ - государственная измена и пособничество государству-агрессору.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за совершенные преступления", - подытожили в СБУ.

Благословил Сальдо на фейковый референдум: предателю-архимандриту УПЦ объявили подозрениеФото: СБУ объявила подозрение предателю-архимадриду УПЦ, который благословил фейковый референдум РФ (t.me/SBUkr)

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Накануне стало известно, что российский олигарх Олег Дерипаска был объявлен подозрением в финансировании войны. Топ-менеджеров принадлежавшей россиянину компании задержали.

Также в Николаеве задержали вражеского шпиона. Он хотел "слить" Ирану и России украинские технологии в сфере военного кораблестроения.

На минувшей неделе правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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