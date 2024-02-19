Благословил Сальдо на фейковый референдум: предателю-архимандриту УПЦ объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении архимандриту УПЦ МП. Представитель духовенства благословил Сальдо на фейковом референдуме РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экснастоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, скрывающегося на левобережье региона", - говорится в ведомстве.

Активно поддерживает оккупацию и Сальдо

Как отмечают правоохранители, после захвата областного центра предатель поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Сальдо, став его духовником.

По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужение в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по присоединению Херсонской области к стране-агрессору.

Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

Получал из измены выгоду

За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона.

Вместе с этим 30 сентября 2022 года изменник был приглашен в георгиевский зал Кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ.

Во время освобождения Херсона клирик вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона.

Получил должность при РПЦ

По оперативным данным, он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ - государственная измена и пособничество государству-агрессору.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за совершенные преступления", - подытожили в СБУ.

Фото: СБУ объявила подозрение предателю-архимадриду УПЦ, который благословил фейковый референдум РФ (t.me/SBUkr)