Благотворительный фонд воровал 90% пожертвований на армию: СБУ задержала мошенников

Правоохранители разоблачили фонд, который собирал деньги на армию, но только 10% доходило до ВСУ. Остальное делили между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности и Национальная полиция остановили работу преступной группы, которая действовала в нескольких регионах Украины и присваивала пожертвования, собранные на нужды ВСУ.

В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержали шестерых участников группировки, причастных к хищению благотворительных взносов.

Под видом волонтеров фигуранты собирали средства якобы для помощи военным на передовой.

На самом деле на фронт направляли лишь около 10% от всех поступлений. Остальные 90% распределяли между участниками "схемы".

Благотворительный фонд прикрывал сделку

Вся деятельность была прикрыта благотворительным фондом, созданным в Днепре местным рецидивистом. Он уже находился под следствием за наркоторговлю.

К "схеме" он привлек девять сообщников. Для маскировки часть из них переодевали в военную форму. В то же время только двое действительно имели отношение к армии - это были ветераны.

Фигуранты обустраивали ящики для наличных на центральных улицах городов.

Правоохранители задокументировали один из эпизодов, где было украдено 556 тысяч гривен, собранных якобы "на армию".

Во время обысков в офисе фонда и дома у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, черновые записи с доказательствами деятельности.

Также нашли деньги, которые граждане передавали как пожертвования для ВСУ.

Организатору фонда и еще пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса. Им грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что это дело касается только одного фонда и не имеет отношения к другим благотворительным или волонтерским организациям Украины.

Фото: СБУ разоблачила благотворительный фонд, который воровал пожертвования на армию (СБУ)