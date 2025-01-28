Бизнесмен Дубинский вышел из СИЗО под залог, - источники

Дело Дубинского

Напомним, ранее стало известно, что украинские правоохранители разоблачили схему завладения более 129 млн гривен, которые были выделены на восстановление критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

По данным НАБУ и САП, в схеме участвуют несколько человек, среди которых бизнесмен Леонид Дубинский. Он находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии.

Бизнесмену избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 60 млн гривен.

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