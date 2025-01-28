RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Бизнесмен Дубинский вышел из СИЗО под залог, - источники

Иллюстративное фото: днепропетровского бизнесмена выпустили из СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Днепропетровский бизнесмен Леонид Дубинский вышел из следственного изолятора. За него внесли 60 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отметили собеседники издания, теперь Дубинский должен выполнять ряд условий:

  • не отлучаться без разрешения из населенного пункта, в котором он проживает; 
  • сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; 
  • воздерживаться от общения с рядом лиц; 
  • сдать на хранение загранпаспорта; 
  • носить электронный браслет.

Дело Дубинского

Напомним, ранее стало известно, что украинские правоохранители разоблачили схему завладения более 129 млн гривен, которые были выделены на восстановление критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

По данным НАБУ и САП, в схеме участвуют несколько человек, среди которых бизнесмен Леонид Дубинский. Он находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии.

Бизнесмену избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 60 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоррупцияМера пресечения