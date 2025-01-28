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Бізнесмен Дубінський вийшов із СІЗО під заставу, - джерела

Ілюстративне фото: дніпропетровського бізнесмена випустили із СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Дніпропетровський бізнесмен Леонід Дубінський вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли 60 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як зазначили співрозмовники видання, тепер Дубінський має виконувати низку умов:

  • не відлучатися без дозволу з населеного пункту, у якому він проживає;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати на зберігання закордонні паспорти;
  • носити електронний браслет.

 

Справа Дубінського

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські правоохоронці викрили схему заволодіння понад 129 млн гривень, які були виділені на відновлення критичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

За даними НАБУ і САП, у схемі беруть участь кілька осіб, серед яких бізнесмен Леонід Дубінський. Він перебуває в розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.

Бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 60 млн гривень.

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