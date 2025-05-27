Льготные кредиты под 1% для бизнеса в зоне боевых действий: правительство продлило до 5 лет
В Украине продлили льготную ставку 1% для бизнеса в зонах боевых действий. Теперь она будет действовать в течение пяти лет вместо двух, как было до этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Правительство продлило действие льготной кредитной ставки 1% для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Отныне ставка будет действовать в течение первых пяти лет кредитования, а не двух, как раньше. После этого ставка вырастет до 5%.
С начала 2025 года предприниматели получили 11,2 тыс. льготных кредитов на сумму 35,4 миллиарда гривен, из которых 7,5 миллиарда гривен - именно в зонах высокого риска.
К таким территориям относятся отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, а также почти вся территория Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Как работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%"
Ранее РБК-Украина писало, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" - часть политики "Сделано в Украине", которая поддерживает малый и средний бизнес через удешевление кредитов за государственный счет.
Программа предусматривает кредитование до 60 миллионов гривен на срок до 5 лет. Ставка зависит от оборота компании и создания новых рабочих мест:
- 5% - если выручка до 25 миллионов гривен и создано минимум 2 рабочих места;
- 7% - для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен;
- 9% - для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.
Кредиты предоставляются на:
- покупку или ремонт помещений;
- обновление оборудования;
- приобретение прав интеллектуальной собственности;
- рефинансирование долгов;
- пополнение оборотных средств;
- инвестиционные проекты.
Получить могут:
- ФОПы и юридические лица, где более 50% принадлежит гражданам Украины;
- бизнес с доходом до 50 миллионов евро и не более 250 работников;
- компании без налоговой задолженности.
Приоритет предоставляется предприятиям в сферах переработки, животноводства, энергетики и восстановления разрушенного имущества. Для них сумма кредита может достигать до 150 миллионов гривен.
Отказать могут крупному бизнесу, компаниям с налоговыми долгами, бизнесам с непрозрачным или слабым бизнес-планом, предприятиям, работающим в сфере алкоголя, табака или игорного бизнеса.
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