Льготные кредиты под 1% для бизнеса в зоне боевых действий: правительство продлило до 5 лет

В Украине продлили льготную ставку 1% для бизнеса в зонах боевых действий. Теперь она будет действовать в течение пяти лет вместо двух, как было до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Правительство продлило действие льготной кредитной ставки 1% для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Отныне ставка будет действовать в течение первых пяти лет кредитования, а не двух, как раньше. После этого ставка вырастет до 5%. С начала 2025 года предприниматели получили 11,2 тыс. льготных кредитов на сумму 35,4 миллиарда гривен, из которых 7,5 миллиарда гривен - именно в зонах высокого риска. К таким территориям относятся отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, а также почти вся территория Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.