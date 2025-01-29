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Бизнес просит правительство продлить сроки обновления критичности и действующие бронирования

Среда 29 января 2025 18:58
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Бизнес просит правительство продлить сроки обновления критичности и действующие бронирования Фото: бизнес просит правительство продлить сроки обновления критичности и действующие бронирования (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская бизнес-ассоциация просит Кабинет министров продлить действующие бронирования работников на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Основной причиной такого обращения стали кибератаки, произошедшие в конце 2024 года, которые существенно повлияли на работу государственных реестров. В связи с этим системы бронирования и механизм предоставления компаниям статуса критических предприятий не функционировали в течение длительного времени.

Кроме этого, из-за остановки реестров значительное количество органов власти с существенным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии для определения критических предприятий.

Как отметили в ЕБА, из-за этого на уровне министерств и местных органов власти накопилась большая очередь заявок на получение такого статуса, отметила ЕБА.

Ассоциация прогнозирует, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет обработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям.

"Именно поэтому бизнес-сообщество обращается с просьбой повторно продлить действие действующих бронирований на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля, чтобы не перегружать ограниченные способности действующей системы предоставления критичности и способствовать стабильной работе экономике Украины", - отметили в ЕБА.

Кроме того, отмечается, что юридический пробел в критериях и порядке предоставления критичности в части представления налоговой отчетности за 4 квартал 2024 года может стать причиной большого количества отказов в предоставлении такого статуса.

Речь идет о том, что заявки на критичность подаются в январе, а налоговая отчетность за 4 квартал 2024 года - во второй половине февраля.

Бизнес настаивает на внесении срочных изменений в критерии и порядок предоставления критичности и разрешить подавать отчетность за последний отчетный период, по которому исчерпаны установленные Налоговым кодексом сроки представления отчетности.

Бронирование от мобилизации

Напомним, осенью 2024 года в Украине изменили процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Кроме того, правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.

Сейчас для всех предприятий в вопросе бронирования работников действует "переходный период" до 28 февраля 2025 года - компании должны переоформить бронирование по новым правилам.

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Бронирование от мобилизации Мобилизация в Украине
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