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Бизнес бьет тревогу из-за планов Кабмина ужесточить правила бронирования

20:38 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Кабмин может изменить правила бронирования (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые правила бронирования украинцев от мобилизации, которые рассматривает Кабмин, несут риски для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую бизнес ассоциацию в Facebook.

В EBA отметили, что они обеспокоены из-за информации о возможных нововведениях в правилах бронирования от мобилизации.

"В условиях постоянных вызовов риски потери ключевого персонала могут негативно повлиять на работу предприятий и устойчивость экономики", - подчеркивают в Европейской бизнес ассоциации.

Там уточнили, что бизнес осознает потребности Сил обороны, но при этом важным является баланс между потребностями экономики и обеспечением обороны.

Также в EBA напомнили, что весь критически важный бизнес до 1 сентября продлил действие приказа о критичности или заново получал такой статус в соответствии с новыми требованиями.

Бизнес ассоциация призвала Кабмин обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом до принятия возможных изменений и обнародовать соответствующие предложения для обсуждения.

Новые правила бронирования

Напомним, Кабмин готовит изменения в правила бронирования от мобилизации.

По данным источников РБК-Украина, среди предложений - сокращение лимитов бронирования для отдельных отраслей, в частности оборонно-промышленного комплекса и энергетики, где квота может снизиться со 100% до 85%. Для коммунальных предприятий ее могут уменьшить с 75% до 60%.

Также предлагается изменить формулу расчета квоты: из общего количества военнообязанных работников будут исключать тех, кто уже имеет другие основания для отсрочки.

Кроме того, при Кабмине планируют создать Координационный центр из 17 человек, который будет участвовать в определении критичности предприятий и согласовании лимитов бронирования.

При этом окончательное решение по квотам пока не согласовано.

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