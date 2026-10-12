Бизнес бьет тревогу из-за планов Кабмина ужесточить правила бронирования

В EBA отметили, что они обеспокоены из-за информации о возможных нововведениях в правилах бронирования от мобилизации.

"В условиях постоянных вызовов риски потери ключевого персонала могут негативно повлиять на работу предприятий и устойчивость экономики", - подчеркивают в Европейской бизнес ассоциации.

Там уточнили, что бизнес осознает потребности Сил обороны, но при этом важным является баланс между потребностями экономики и обеспечением обороны.

Также в EBA напомнили, что весь критически важный бизнес до 1 сентября продлил действие приказа о критичности или заново получал такой статус в соответствии с новыми требованиями.

Бизнес ассоциация призвала Кабмин обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом до принятия возможных изменений и обнародовать соответствующие предложения для обсуждения.

Новые правила бронирования

Напомним, Кабмин готовит изменения в правила бронирования от мобилизации.

По данным источников РБК-Украина, среди предложений - сокращение лимитов бронирования для отдельных отраслей, в частности оборонно-промышленного комплекса и энергетики, где квота может снизиться со 100% до 85%. Для коммунальных предприятий ее могут уменьшить с 75% до 60%.

Также предлагается изменить формулу расчета квоты: из общего количества военнообязанных работников будут исключать тех, кто уже имеет другие основания для отсрочки.