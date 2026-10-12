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Бізнес б'є на сполох через плани Кабміну посилити правила бронювання

20:38 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Кабмін може змінити правила бронювання (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові правила бронювання українців від мобілізації, які розглядає Кабмін, мають ризики для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську бізнес асоціацію у Facebook.

В EBA зазначили, що вони стурбовані інформацією про можливі нововведення у правилах бронювання від мобілізації.

"В умовах постійних викликів ризики втрати ключового персоналу можуть негативно вплинути на роботу підприємств та стійкість економіки", - наголошують у Європейській бізнес-асоціації.

Там уточнили, що бізнес усвідомлює потреби Сил оборони, але при цьому важливим є баланс між потребами економіки та забезпеченням оборони.

Також в EBA нагадали, що весь критично важливий бізнес до 1 вересня продовжив дію наказу про критичність або наново набував такого статусу відповідно до нових вимог.

Бізнес асоціація закликала Кабмін забезпечити відкритий діалог з бізнес-спільнотою до прийняття можливих змін та оприлюднити відповідні пропозиції для обговорення.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, Кабмін готує зміни до правил бронювання від мобілізації.

За даними джерел РБК-Україна, серед пропозицій - скорочення лімітів бронювання для окремих галузей, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетики, де квота може знизитись зі 100% до 85%. Для комунальних підприємств її можуть зменшити із 75% до 60%.

Також пропонується змінити формулу розрахунку квоти: із загальної кількості військовозобов'язаних працівників виключатимуть тих, хто вже має інші підстави для відстрочки.

Крім того, при Кабміні планують створити Координаційний центр із 17 осіб, який братиме участь у визначенні критичності підприємств та узгодженні лімітів бронювання.

При цьому остаточне рішення щодо квот поки не узгоджено.

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Бронювання від мобілізаціїВійна в УкраїніМобілізація в Україні