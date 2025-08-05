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Немецкие власти поссорились из-за денег для беженцев из Украины: в чем суть

Вторник 05 августа 2025 01:25
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Немецкие власти поссорились из-за денег для беженцев из Украины: в чем суть Иллюстративное фото: беженцы в Германии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Предложение премьера Баварии Маркуса Седера урезать социальную помощь украинским беженцам вызвало резкую критику в немецком правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер, который возглавляет Христианско-социальный союз (ХСС), предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает перевести их на более низкие выплаты - как для искателей убежища.

Данная инициатива уже вызвала острую реакцию социал-демократов (СДПГ). Они считают такое предложение нерациональным и вредным.

Так, по глубокому убеждению Седера, чрезмерная поддержка для украинцев создает неравные условия и демотивирует к трудоустройству. Седер считает, что это несправедливо по отношению к другим категориям беженцев.

Реакция СДПГ

Вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ): назвал предложение "непродуктивным" и таким, что не способствует общему курсу правительства.

Коалиционное соглашение предусматривает сохранение гражданской помощи для украинских беженцев - правительство должно действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Дирк Визе, депутат СДПГ, подчеркнул, что ожидаемой экономии не будет, зато возрастет административная нагрузка на местные органы власти. Это создаст "эффект переливания из кармана в карман".

В свою очередь представитель ХДС Торстен Фрай поддержал инициативу Седера частично - признал, что этот вопрос стоит дискуссии, однако изменения возможны только с согласия всех участников коалиции.

Как видим, предложение Седера открыло новый фронт дебатов в немецком правительстве. Оно уже вызвало политическое напряжение в коалиции и поставило под сомнение стабильность согласованного подхода к социальной поддержке украинских беженцев.

Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

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