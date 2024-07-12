Работа в Канаде: какие вакансии доступны украинцам и сколько можно зарабатывать

Украинцы, приехавшие в Канаду по программе CUAET , получили право на поиск работы после прибытия. Для людей из Украины доступны различные вакансии – как со знанием языка, так и без.

На какую работу можно устроиться в Канаде и какая оплата труда на старте, РБК-Украина рассказал директор по развитию компании по трудоустройству в Канаде MV Group Николай Галиняк.

Насколько сложно найти работу в Канаде

Поиск работы в Канаде зависит от многих факторов, но два основных – опыт и уровень английского языка, рассказывает специалист.

"Рынок труда Канады нуждается в рабочих специальностях, работниках по уходу, IT-специалистах, работниках сельского хозяйства, дальнобойщиках", – отмечает Николай Галиняк.

Для старта в Канаде лучше выбирать небольшие города и городки – там уровень зарплат и стоимость жизни будут в хорошем балансе.

"Также стоит учитывать свою специальность и насыщенность местного рынка труда вакансиями. Для примера: если соискатель – это механик сельскохозяйственной техники с 10-летним опытом, тогда большой выбор вакансий будет в Саскачеване, Альберте и Манитобе. Ехать в большой город для поиска работы механиком сельскохозяйственной техники не актуально. Для айтишника следует выбирать город, независимо от провинции", – обращает внимание эксперт.

Высокий уровень знания английского языка может оказывать прямое влияние на уровень должности и зарплаты в Канаде. Знание языка также необходимо для получения местных сертификатов, лицензий, прав.

"Следует принимать во внимание, что на канадском рынке труда нужно конкурировать за рабочие места не только с канадцами, но и с мигрантами со всего мира", – добавляет он.

Фото: Украинцы, прибывшие в Канаду по программе CUAET (gettyimages.com)

Какие вакансии предлагают украинцам

Для украинцев доступны разнообразные вакансии. Соискатели без знания английского языка и профессионального опыта могут претендовать на вакансии на фабриках и заводах, складах, в уборке, отмечает Николай Галиняк.

"Опытные украинские строители, мясники, дальнобойщики, работники самых разных ферм, специалисты сферы красоты имеют очень хорошую репутацию в Канаде, и всегда могут себе найти отличные предложения на канадском рынке труда", – рассказывает представитель компании по трудоустройству.

Украинские "офисные" специалисты тоже востребованы в Канаде, но для них ключевой фактор успеха – высокий уровень владения английским языком.

"IТ-специалисты достаточно легко трудоустраиваются при условии хорошего портфолио, предыдущего опыта работы на "западный" рынок, и, при высоком уровне владения английским языком", – обращает внимание специалист.

Украинцам с визами CUAET легче найти работу, чем мигрантам

Для приглашения на работу в Канаду мигрантов из Украины, как и других стран, работодатели должны получать разрешения, рассказывает Николай Галиняк. Разрешение можно получить для трудоустройства к конкретному работодателю или переехать в Канаду вне зависимости от работодателя.

"В последнем случае следует пользоваться системой подсчета баллов Express Entry Canada. Большие шансы получить приглашение на работу имеют специалисты отраслей, где есть нехватка работников", – объясняет он.

Украинцы и члены их семей, приехавшие в Канаду по программе CUAET, являются временными резидентами с правом на легальное трудоустройство или обучение. Визы и разрешения получались вне зависимости от приглашения от работодателя или системы начисления баллов Express Entry Canada.

Упрощенная процедура предполагала получение "открытых" рабочих разрешений (open work permits). Такой тип разрешений позволял приезжать в Канаду и искать работодателя уже на месте.

"Оплата труда в обоих случаях будет одинакова. Оплата труда зависит от должности и провинции. Есть провинции, где зарплаты ниже – например Атлантические провинции, Саскачеван. Провинции с несколько более высокими зарплатами – Британская Колумбия, Онтарио, Альберта. Основной критерий – уровень развития местной экономики. В провинциях с более высокими зарплатами будут большие расходы на проживание", – отмечает специалист.

Фото: Поддержка Украины в Канаде (gettyimages.com)

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы по приезде в Канаду

Если работник в Канаде находится легально и официально трудоустроен, он может рассчитывать на достойную оплату своей работы. Неквалифицированный работник, устраивающийся на свою первую работу в Канаде и не имеющий хорошего уровня английского языка, может рассчитывать на минимальную часовую ставку.

"Самая низкая среди провинций сейчас в Саскачеване – 14,00 канадских долларов в час и Альберте –15 канадских долларов в час. Если отрасль регулируется на федеральном уровне (например, местная почта – Canada Post Corporation), – то минимальная зарплата уже будет 17,30 канадских долларов в час", – обращает внимание Николай Галиняк.

Зарплата может считаться в зависимости от выработки. Например, дальнобойщики имеют определенный уровень часовой ставки, дополнительные надбавки за километраж, разную систему стимулирования за отличную работу.

"Обычно работодатели с репутацией делают все возможное, чтобы сохранить своих работников на долгосрочную перспективу. В таком случае можно рассчитывать на бонусы, участие в корпоративных мероприятиях, периодический пересмотр зарплат. Такая практика присуща не только крупным международным корпорациям, но и для мясокомбинатов или строительных компаний с репутацией", – делится информацией эксперт.

Он добавляет: если по приезду в Канаду часовая оплата труда составляет 25-30 канадских долларов в час – это удачный старт. Высококвалифицированные специалисты с высоким уровнем английского языка получают обычно не ниже 40 долларов в час.

Зарплаты на уровне менеджеров высоких позиций измеряются годовыми ставками (могут обсуждаться дополнительные бонусы по годовым или квартальным показателям успеваемости).

"В практике нашей компании была вакансия операционного менеджера на предприятии средней величины по переработке рыбы. Для этой вакансии предполагалась годовая ставка 120 000 канадских долларов, дополнительно бонусы за показатели успеваемости. Самые весомые критерии отбора: опыт, высокий уровень английского языка, соответствующее образование (украинского образования было достаточно). И это на канадском рынке труда не самые высокие зарплатные цифры для менеджмента самых высоких звеньев", – делится специалист.

Все зарплаты в Канаде указываются до вычета налогов. Ежегодно часть налогов можно возвращать. Также в Канаде действует дифференцированная система ставок налога на прибыль – чем выше годовая зарплата, тем выше налог нужно будет платить.

Эксперт советует всегда учитывать репутацию работодателя при поиске работы и всегда внимательно читать контракт на трудоустройство.

"По опыту наших клиентов, начало жизни после переезда в Канаду начинается по-разному в отношении первых работ и зарплат. Получение статуса постоянного резидента, а затем и гражданства, открывает гораздо больше возможностей. Этот процесс занимает 3-5 лет, в зависимости от индивидуального пути после переезда в Канаду", – отмечает Николай Галиняк.