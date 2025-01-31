Беженцы в Европе: сколько на самом деле платят украинцам в 2025 году

В Европе сейчас находится 5,3 миллиона украинских беженцев. Больше всего - в Польше и Германии, 985 тысяч и больше 1,1 миллиона человек, соответственно.
РБК-Украина рассказывает о том, какие выплаты предоставляют беженцам в разных странах Европы.
Сейчас польское правительство обсуждает возможность изменения условий выплаты помощи на детей по программе "Семья 800+", чтобы ее могли получать только те украинцы, которые трудоустроены и платят налоги. Многие эксперты считают это предвыборным трюком. Часть беженок уже заявили, что не выживут без этой помощи. Сейчас ежемесячно сумма помощи составляет 800 злотых (8 208 гривен) на ребенка.
Добавим, что с 1 февраля 2025 года начнется прием заявок на новый период выплат по программе "Семья 800+".
С 1 января в Польше увеличили размеры денежной социальной помощи, в том числе и для беженцев, сумма выплат составляет:
Украинские беженцы с инвалидностью могут получать 1 588, 44 злотых (16 300 гривен) пенсии, кроме этого может быть назначена дополнительная социальная помощь в размере 600 до 4000 злотых (6 161 - 41 000 гривен). Сумма выплат зависят от выводов медико-социальной экспертной комиссии по предоставлению инвалидности.
Раз в год школьникам-беженцам, которые ходят в польские учебные заведения, предусмотрена помощь в размере 300 злотых (3 078 гривен) для приобретения школьных принадлежностей.
Добавим, что после начала войны в Польшу выехало более 985 тысяч украинских беженцев. Это второй после Германии самый большой показатель по количеству людей, получивших международную защиту.
Выплаты в Германии для украинских беженцев остаются одними из самых высоких в Европе. Сумма социальной помощи Bürgergeld зависит от статуса и возраста человека.
Размер помощи:
С января 2025 года действует новое правило поддержки беженцев, если лицо отказывается от предложенной работы или программы трудоустройства, размер социальной выплаты уменьшается на 30% в течение 3 месяцев.
Отметим, что Германия приютила у себя наибольшее количество беженцев из Украины - около 1,1 миллиона человек.
В Чехии ежемесячный размер гуманитарной помощи зависит от месяца пребывания в стране, на который иностранец обращается за ней после предоставления временной защиты. На период 150 дней (1-5-й месяц после предоставления временной защиты) гуманитарная помощь составляет:
С 6-го месяца (с месяца, следующего за месяцем, в котором достигнуто 150 дней), гуманитарная льгота составляет:
Страна предоставляет социальное жилье на первые 90 дней, далее беженцы должны сами себя обеспечивать им. Уязвимые категории могут рассчитывать на помощь на покрытие расходов до 6 000 крон в месяц (10 320 гривен) для уязвимых категорий, остальные - 4 000 крон (6880 гривен). При расчете принимается во внимание количество лиц в домохозяйстве и сумма социальных выплат.
Беженцы также могут рассчитывать на "чрезвычайную" помощь, ее предоставляют в случае оплаты медицинского осмотра при выходе на работу, депозите при переезде в другое жилье, покупке билетов в Украину для возвращения. Единой установленной суммы помощи нет, размер колеблется от 15 000 крон (25 800 гривен) для одного человека до 24 000 крон (41 280 гривен) для семей из четырех и более человек.
Отметим, что осенью в Чехии насчитывалось около 450 тысяч украинских беженцев.
В Финляндии украинцы, которые приехали по программе временной защиты, в течение первого года преимущественно получают выплаты от Центра приема в размере 300 евро (12 931 гривна) на одного человека.
Если человек работает в Финляндии или проживает там больше года, то может рассчитывать на помощь от Учреждения социального страхования населения Kela.
Также беженцы могут подать заявку на дополнительную помощь через Центр приема, чтобы покрыть расходы на изучение финского языка и общего образования, профессиональные тренинги, некоторые виды досуга и тому подобное.
Сумма помощи беженцам в Финляндии (скриншот сайта finua.org)
Добавим, что в начале января в финском правительстве заявили, что хотят вдвое сократить количество получателей социальных выплат. Это также будет касаться и поддержки беженцев. Вопрос рассмотрят весной, но в случае принятия такого решения, в силу оно вступит не ранее 2026 года.
В прошлом году в Финляндии насчитывали около 65 тысяч украинских беженцев.
С 1 января в стране увеличили разовую кризисную помощь для украинских беженцев до 377 евро (16 312 гривен) для взрослых и до 264 евро (11 423 гривны) для детей. Также с Нового года документ, подтверждающий статус, выдают сроком на 3 года.
Кроме этого, предусмотрена дополнительная ежемесячная помощь в размере 137 евро (5 927 гривен) на первое лицо и 96 евро (4 153 гривны) на каждого следующего члена семьи.
Латвия также предоставляет бесплатное проживание для жителей Украины в течение первых 60 или 120 дней (для уязвимых категорий) и 30 дней бесплатного питания.
Беженцы имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте до 28 февраля 2026 года, но для этого надо предъявить документ, подтверждающий статус. Добавим, что в Латвии сейчас находится около 47 тысяч украинцев.
Украинцы, прибывшие в Нидерланды, имеют право на получение помощи на проживание (на еду, одежду и другие личные расходы). Эту помощь оказывают, пока человек не имеет собственного дохода. На эти деньги имеют право как взрослые, так и дети.
Сумма выплат частично зависит от возраста и состава семьи. Во всех случаях предоставляется 62,66 в месяц (2 711 гривен) на одежду. При проживании в приемной семье предоставляется 80,91 евро (3 500 гривен) на другие расходы (в случае проживания в муниципальном приюте эта помощь не начисляется).
Размер компенсации:
В прошлом году в стране было более 100 тысяч беженцев из Украины.
Добавим также, что в странах Европы периодически появляются временные или разовые инициативы, которые также предусматривают выплаты украинским беженцам.
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При подготовке материала использовали: finua.org, rynekzdrowia.pl, yle.fi, ZUZ, Visitukraine Today, Ukraine-latvia.com, refugeehelp.nl, Medium.seznam.cz.
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