Не только гречка. По каким продуктам из дома скучают украинцы за границей: список вас удивит

Из Украины из-за войны вынужденно выехали больше 6 миллионов наших граждан. Более 4 миллионов беженцев сейчас проживают в странах ЕС. Однако даже несмотря на относительную близость культур, пищевые привычки и гастрономия в Европе все-таки отличают от украинских.

РБК-Украина расспросило беженцев, каких привычных для нас продуктов им больше всего не хватает за границей.

Каких продуктов не хватает беженцам

Наш опрос показал, что больше всего украинцам не хватает следующих продуктов:

гречка

селедка

соленья

молочка

украинские сладости

сгущенка

пельмени

сырники

хлеб

приправы

Польша

"Нам очень не хватало пельменей. Там есть только вареники с мясом, или же различные клецки - "тесто в тесте". Также не хватало солений - они теоретически есть, но на вкус нам не зашли, а квашеной капусты вообще не видели в магазинах", - рассказывает Ирина.

Также было трудно найти белый хлеб типа батона, в основном продают сероватый, а если попадался белый - то чаще всего тостовый.

"Не хватало сала - оно у нихтеоретически кое-где есть, но на вкус будто "пластиковое". А еще - острой горчицы. Мед из дома "контрабандой" провозили, потому что в Польше он есть, но прям очень дорогой. А на Пасху не могли найти паску, поэтому пекли сами", - добавляет украинка.

Польский супермаркет Biedronka (фото: Getty Images)

Германия

"Здесь есть магазины с восточноевропейскими продуктами, в крупных супермаркетах есть даже секции. Там польские и российские товары, наших не видела. Поэтому привычные продукты таки можно найти. Гречка в Германии есть, но на "цену золота" и на нее редко можно наткнуться", - рассказывает Екатерина.

По ее словам, в Германии не продают сметану и почти нет жидких йогуртов.

"Мне не хватает маршмеллоу и зефира, а еще - "Украинского хлеба", здесь пока не нашла ничего похожего. В ресторане брала борщ, но его подают без сметаны и оно такое себе. Еще скучаю по салу. Я бы сказала, что в Германии выбор другой, вкус тоже, и вообще меньше вариаций. Также здесь все солонее", - добавляет девушка.

Португалия

"Поскольку моя семья любит молочную и кисломолочную продукцию, и изделия из нее, то для меня стало настоящим шоком отсутствие на полках в магазинах Португалии привычных для нас кефира, творога и сметаны. Есть, конечно, что-то вроде продукта "queijo", но до творога ему очень далеко. Еще одним шоком оказались законсервированные сосиски - они абсолютно с бумажным вкусом", - рассказала Татьяна Бейчук.

Также украинку удивило отсутствие гречневой, пшеничной и ячневой круп.

"В Португалии в основном потребляют рис, пасту и картофель, в отличие от нашего многообразия гарниров. Здесь есть два вида муки: с дрожжами и без. Методом проб и ошибок нашла нужную. Еще долго искала соду для выпечки. Страшный сон украинцев - отсутствие привычного для нас укропа. Дошло до того, что я искала это растение среди сорняков, перетирая пальцами и нюхая каждое похожее растение. Оказалось, в Португалии укропа не знают и не используют", - говорит украинка.

В конце концов женщине удалось найти магазин Mix Markt, в котором есть украинские продукты такие как: сельдь, скумбрия, зелень, соленья, вареные и копченые колбасы, сосиски, крупы, молочка, творог, кефир и квас.

"Также есть торты нашего производства. Но цены на такую продукцию - "космос". Большим разочарованием в этом магазине стало присутствие на полках товаров из стран-агрессоров. А также бывают неприятные стычки с россиянами, которые там часто закупаются. Это огромный минус, но товар такого происхождения, мы не покупали", - добавляет Татьяна.

Сырный продукт "queijo" аналогов которого нет в Украине (скриншот)

Испания

"Здесь очень не хватает нашего творога, есть разные вариации типа риккота, но это не то. Можно найти сыр в "славянских" магазинах, где продают товары из Украины, Польши, Латвии, Беларуси и России. А вот что такое ряженка и кефир - испанцы вообще не знают. Также здесь нет глазированных сырков, а вот сметана есть", - рассказала Алина Баглай, которая эмигрировала еще до войны.

По словам украинки, в Испании нет селедки и копченой скумбрии, ее продают только свежую.

"В магазинах нет вареников, однако есть сало, но оно просто ужасное. Мед в Испании только жидкий и какой-то как будто разбавленный, а засахаренного нет. Очень трудно найти свежую свеклу, ее преимущественно продают уже вареной или консервированной", - говорит женщина.

В продаже есть только зеленая гречка, а обычную крайне трудно найти.

"Ее надо искать разве что в магазинах правильного питания или даже в интернете заказывать. Перловку и манку также надо искать. Испанцы преимущественно едят рис, кус-кус, киноа и т.д.", - добавляет Алина.

Другая украинка Виктория также поделилась в комментарии РБК-Украина, каких продуктов ей не хватает в Испании.

"Скучаю по конфетам "Красный мак", сгущенке и творогу. Здесь есть риккота, но она мягкая, поэтому мне тяжело без сырников. А еще в Испании нет зеленого лука и селедки", - говорит Виктория.

Нидерланды

"В Нидерландах скучают по украинским крупам: гречневой, пшеничной, пшенной. Некоторые виды можно найти только в польских магазинах или псевдороссийских, которые держат выходцы из "совка", - рассказывает Анна.

Квашеную капусту можно найти, но она другая на вкус, похожая ситуация и с квашеными огурцами.

"Искала огурцы к "Оливье", но даже в польских магазинах они не такие - все маринованное и кислое. Вареники и пельмени также надо искать в польских магазинах, но на вкус они - такие себе. В продаже есть российские, но их покупать не хочется", - говорит украинка.

По словам Анны, некоторые беженцы жаловались на отсутствие сладостей таких, как в Украине, хотя на самом деле в Нидерландах много своей качественной кондитерки.

"Отдельный запрос на мармелад-дольки - такого здесь действительно нет. И вообще, мармелад, ирис, козинаки, зефир - это все дефицит. Здесь есть вкусный черный хлеб, но что-то вроде нашего "Бородинского" в обычных маркетах нет. Поэтому беру его из Украины, как еду. Есть пекарни с разнообразными хлебами, булочками и круассанами, но не тот вкус и дорого", - добавляет Анна.

Украинка отмечает, что в целом в Нидерландах хороший выбор продуктов и можно всегда что-то найти для себя. И альтернатива порой значительно качественнее и здоровее, чем похожие продукты у нас.

"Фрукты здесь есть всегда, и не только по сезону, при этом цена не космическая, потому что все выращивают на месте, хоть и в теплицах. Продукты проходят очень тщательную проверку, поэтому там нет чего-то пластикового, некачественного. Мясо очень дорогое, но выбор есть. Очень много полуфабрикатов, которые делают из натурального продукта. То есть, если это рыбные котлеты - они реально из рыбы. И очень вкусные", - говорит Анна.

В Нидерландах почти нет соков с сахаром, а вот свежих - много. Они не очень дешевые, но доступные.

"Молоко очень вкусное и, что сильно поразило, - сметаны там нет, то есть такой, как мы привыкли. Есть йогурты, десерты, разнообразные творожные массы и очень вкусное мороженое без различных добавок. А их сыры - просто что-то невероятное. Никаких сырных продуктов под видом сыра - все качественное и натуральное. Также очень вкусная красная рыба, она стоит тех 5 евро за упаковку 150 граммов", - добавляет украинка.

Попрулярная сеть супермаркетов в Нидердандах Jumbo (фото: Jumbo)

Дания

"Я больше всего скучаю по соленой сельдке, потому что в Дании продается только селедка в сладком маринаде. Не понимаю, как такое можно есть, поэтому уже третий Новый год встречаю без "Селедки под шубой", - рассказывает Кристина Сиденко.

Еще девушка скучает по гречке, в Дании продают только зеленую, а обычную можно раздобыть только в арабском магазине.

"Недавно выяснила, что здесь продается сгущенка, что очень обрадовало моего сына. Иногда в Lidl бывают пельмени, но редко, поэтому приходится лепить их собственноручно, а еще хороший сыр на сырники здесь не найдешь, поэтому обходимся без них", - делится украинка.

Ирландия

"В Ирландии очень много польских, молдавских и литовских магазинов с продукцией, которая очень близка украинцам. Там можно купить соленья, квашеные огурцы, помидоры и даже сало. Также там продают разное мясо на развес и печень, полуфабрикаты. Но в обычных магазинах этого ничего нет - ни сала, ни печени, там только пупки какие-то", - рассказывает Ольга Кузенко.

Также в обычных магазинах нет тараньки, а соленая рыба "вся с уксусом и кислая".

"Колбасы продают преимущественно в нарезке. То есть пойти и купить палку колбасы - можно, но она будет не самого лучшего качества. На Новый год продаются, может, маленькие палочки. В Ирландии совсем нет гречки, есть только в польских и молдавских магазинах. То же самое с соленьем", - говорит женщина.

По словам украинки, в Ирландии нет привычных для нас острых приправ: хрен, горчица.

"У них все приправы сладкие, с какими-то добавками, специями, с тмином. Копченостей нет, сала, крылышек, курицы, ушек - также. Только в польских магазинах их можно найти, но они не везде есть. Свекла продается сразу вареная, вакуумированная, кислая, с уксусом. Надо хорошо читать этикетки, чтобы найти без уксуса", - говорит Ольга.

Также она отмечает, что в Украине более вкусные конфеты на вес, потому что в Ирландии преимущественно продают твердые мармеладки, не слишком сладкие.

"Вообще в основном у них больше натуральной продукции. То есть желейные конфеты на агаре. Что касается овощей, то здесь есть все в любое время дня и ночи. Но вот щавеля я не нашла. А чаи здесь преимущественно фруктовые", - делится украинка.

Ольга Кузенко после Ирландии переехала в Норвегию, поэтому с РБК-Украина поделилась и гастрономическими особенностями этой страны.

Норвегия

"В Норвегии едва я нашла говяжью печень, в одном магазине куском там продавалась, замороженная. Также скучаю по соленой рыбе. Здесь она вся с пряностями, с гвоздикой и сладкая. Все в пресервах. Может, есть в магазинах польских, надо искать", - рассказывает Ольга.

Также в Норвегии в магазинах не продают гречки.

"Здесь ее совсем не едят. Они даже вообще не понимают, что это за крупа и как ее можно есть. Также не во всех магазинах есть свекла. В Норвегии есть соленые огурцы, но они сладковатые, капуста квашеная - с тмином. То есть на винегрет она вообще не годится, поэтому мне пришлось квасить ее самой", - говорит Кузенко.

Франция

"Молочки во Франции мало и, в общем, это только йогурты, молоко и сливки. Если и можно купить творог, то только на фермах, если договоришься с владельцем. Некоторые украинцы так и делают, однако этот "сыр" не очень похож на творог, однако хоть какая-то альтернатива", - делится Валерия.

Признается, что во Франции скучала по сырникам, творогу, кефиру, куриной печени, пельменям, скумбрии, квасу и сметане.

"Этих продуктов там просто нет. Квашеную капусту можно самому делать, но это дорого - 5 евро за головку. Гречку можно найти, если хорошо поискать. Я нашла в эко-магазине", - говорит украинка.

Еженедельная продуктовая ярмарка в городке Сент-Фуа Ла Гранде (фото: предоставлено Валерией)

Венгрия

"В Венгрии нет консервированных помидоров и моркови по-корейски. Квашеная капуста есть, но не такая как в Украине", - рассказывает Инна.

По ее словам, в свободном доступе нет приправ для борща. Также очень отличаются торты, хотя их много продают в кондитерских.

"Кто-то скучает по селедке нормальной, здесь трудно найти вкусную. Но для меня это не проблема, потому что не люблю ее. Я скучаю по сушеной янтарной рыбке и джерки (сушеное мясо). Здесь редко можно найти джерки - его мало и стоит "тридорого". Но вообще все можно достать через перевозчиков", - говорит девушка.

В украинской сети замороженных полуфабрикатов MultiCook в доступе есть пельмени, также в обычных магазинах есть гречка.

Словакия

"Здесь нет такой скумбрии и селедки, как у нас. Также нет тараньки. Выбора конфет мало, а из шоколадок - только "Милка". І сыр не такой вкусный как у нас, а нормальной колбасы - нет", - поделилась Марьяна Шокот.

По ее словам в Словакии также нет полуфабрикатов: пельменей, голубцов и чебуреков. В целом их можно найти в украинских магазинах, но цены там "космос".

Индонезия

"На Бали мне не хватает селедки, соленых помидоров и нормальной колбасы. Есть черешня, но она стоит 50 долларов за килограмм, а гречка - по 8 долларов. Молочку в магазинах продают, но творог невкусный", - рассказывает Ксения.