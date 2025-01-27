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Выплаты "800 Плюс" в Польше: как подать заявку и что нужно знать

Украина, Понедельник 27 января 2025 15:40
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Выплаты "800 Плюс" в Польше: как подать заявку и что нужно знать Фото: Выплаты "800 Плюс" в Польше (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С 1 февраля 2025 года стартует прием заявок на государственную помощь "800 Плюс" в новом расчетном периоде (1 июня 2025 года - 31 мая 2026 года). Украинские семьи могут воспользоваться этой программой, но только при условии, что ребенок посещает польское учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.

Как доказать право на выплаты

В соответствии с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года, право на пособие имеют дети, зарегистрированные в польской системе образования System Informacji Oswiatowej (SIO). Для этого родителям следует обратиться к руководству учебного заведения, чтобы убедиться, что данные ребенка внесены в реестр.

Как подать заявление

Заявление можно подать исключительно в электронном виде через такие платформы:

  • Emp@tia;
  • PUE ZUS;
  • mZUS;
  • электронный банкинг.

Крайние сроки подачи заявления

  • Если подать заявление до 30 апреля, выплаты будут непрерывными.
  • Заявления, поданные с 1 по 31 мая, гарантируют выплаты до 31 июля с компенсацией за июнь.
  • Заявления, поданные с 1 по 30 июня, обеспечат выплаты до 31 августа с компенсацией за июнь и июль.
  • Если подать заявление после 30 июня, помощь будет назначена только с месяца подачи заявления.

У родителей есть три месяца с момента рождения ребенка, чтобы подать заявление и получить пособие с компенсацией за этот период.

Напомним, что в Польше правительство готовится рассмотреть инициативу, которая предусматривает выплату помощи "800 Плюс" только тем мигрантам, в частности украинцам, которые работают официально и платят налоги.

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