Выплаты "800 Плюс" в Польше: как подать заявку и что нужно знать

С 1 февраля 2025 года стартует прием заявок на государственную помощь "800 Плюс" в новом расчетном периоде (1 июня 2025 года - 31 мая 2026 года). Украинские семьи могут воспользоваться этой программой, но только при условии, что ребенок посещает польское учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland .

Как доказать право на выплаты

В соответствии с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года, право на пособие имеют дети, зарегистрированные в польской системе образования System Informacji Oswiatowej (SIO). Для этого родителям следует обратиться к руководству учебного заведения, чтобы убедиться, что данные ребенка внесены в реестр.

Как подать заявление

Заявление можно подать исключительно в электронном виде через такие платформы:

Emp@tia;

PUE ZUS;

mZUS;

электронный банкинг.

Крайние сроки подачи заявления

Если подать заявление до 30 апреля , выплаты будут непрерывными.

, выплаты будут непрерывными. Заявления, поданные с 1 по 31 мая , гарантируют выплаты до 31 июля с компенсацией за июнь.

, гарантируют выплаты до 31 июля с компенсацией за июнь. Заявления, поданные с 1 по 30 июня , обеспечат выплаты до 31 августа с компенсацией за июнь и июль.

, обеспечат выплаты до 31 августа с компенсацией за июнь и июль. Если подать заявление после 30 июня, помощь будет назначена только с месяца подачи заявления.

У родителей есть три месяца с момента рождения ребенка, чтобы подать заявление и получить пособие с компенсацией за этот период.