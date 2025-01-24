В Польше планируют лишить денежной помощи неработающих украинцев
В Польше правительство готовится рассмотреть инициативу, которая предусматривает выплату помощи "800+" только тем мигрантам, в частности украинцам, которые работают официально и платят налоги. Предложение выдвинул мэр Варшавы Рафал Тшасковский и поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рафала Тшасковского и Дональда Туска в соцсети Х.
Тшасковский отметил, что Польша должна избежать ошибок других европейских стран, таких как Германия или Швеция, где социальные выплаты стали стимулом для миграции исключительно ради помощи. По его словам, главной целью является поддержка тех, кто способствует экономическому развитию Польши.
Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал инициативу своего политического соратника и сообщил в соцсети X, что правительство рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать "800+" только тем мигрантам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", – написал Туск.
Напомним, программа "800+" предусматривает ежемесячные выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. Если инициативу одобрят, это может повлиять на значительную часть украинских беженцев, проживающих в Польше.
Напомним, украинцы с временным статусом в Польше имеют право на государственную помощь "800+" для детей – ежемесячные выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. Нынешний период программы продлится до 31 мая 2025 года. Сейчас заявления принимаются исключительно в электронном виде через PUE ZUS, приложение mZUS, портал Emp@tia или электронный банкинг.
Также мы рассказывали, что в феврале Главная санитарная инспекция Польши проведет масштабную проверку карточек обязательных прививок у детей и подростков. Родителям, которые отказываются от вакцинации своих детей, грозят значительные штрафы.
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