Аренда жилья в Европе. Какие "сюрпризы" ждут украинцев при поиске квартир за границей

В Европу из Украины выехало более 4 миллионов беженцев. Во многих странах наши граждане уже переселились из социального жилье в арендованное.

РБК-Украина расспросило украинцев за границей о том, с какими нюансами они сталкиваются при поиске и аренде жилья в разных странах.

Польша

"Квартиру можно найти напрямую от владельцев, иногда они публикуют объявления в соцсетях, на специальных платформах. Если арендовать через риелтора, то надо оплатить его услуги 100% стоимости жилья. Очень редко берут 50%. Владельцу за квартиру сразу платят за два месяца, а некоторые берут за три", - рассказывает Ирина, проживает в Варшаве.

Одна месячная оплата - kaucja. Это фактически залог, который берут на тот случай, если что-то арендаторы повредят, например стены после картин и т.д. Во многих случаях его не возвращают.

"В частности, kaucja не возвращается, если арендатор не придерживается договора - решил съехать раньше указанного срока. Например, мы заключаем договор на год, на это время у нас цена фиксируется. Перед продлением владелец поднимает стоимость жилья и спрашивает, будем ли продлевать аренду еще на год", - отмечает украинка.

Важно, что при официальном заключении договора иностранцу предоставляют meldunek - временную регистрацию. Это необходимо для длительного пребывания в стране.

"Если в квартире много проживает людей, например фирма арендует жилье для своих рабочих, то владельцу не выгодно всех вписывать в договор, потому что за каждого надо платить налог и увеличивается оплата за коммунальные. У нас нет счетчиков, и за коммунальные услуги здесь платят из расчета того, сколько людей прописаны", - объясняет Ирина.

Также она отмечает, что при аренде квартиры могут еще возникать отдельные нюансы, если заселяться хотят семьи с детьми и домашними животными.

Объявления о сдаче квартир в аренду в Варшаве (скриншот сайта Otodom)

Германия

"Не знаю всех моментов, но могу поделиться своим опытом. Я нашла квартиру сама, через приложение. Платить надо за первый месяц и еще аванс за три месяца. Контракт - это очень индивидуально, но в целом здесь те, кто арендуют жилье, достаточно защищены. Есть лимиты на повышение оплаты, например. В квартире, как правило, вообще ничего нет, иногда нет даже пола", - рассказывает Екатерина, проживает в Нижней Саксонии.

По истечении срока аренды квартиру владельцу нужно вернуть в том состоянии, в котором ее получали.

"То есть, если установил кухню под ключ - хоть разбирай и выбрасывай. Сообщать о выезде из квартиры надо заранее - месяца за три. А еще здесь большинство арендуют квартиры у компаний-застройщиков, а не у частных арендодателей, как у нас", - добавляет украинка.

В Германии есть "холодная" и "горячая" аренда, то есть арендование без и с коммунальными.

"В мои коммунальные не входит электричество и интернет. Раз в год все, что ты заплатил за коммунальные, они пересчитывают и смотрят, покрыл ли ты свои расходы. Иногда приходится доплачивать, я платила еще 600 евро", - говорит Екатерина.

Также она отмечает, что если не снимают оплату за уборку территории и самого дома, то это означает, что раз в месяц человек будет делать это сам.

"То есть каждый, кто проживает в доме, должен будет убирать в определенное время", - объясняет девушка.

Жилье в Германии преимущественно сдают без мебели (фото иллюстративное: Freepik)

Франция

"Во Франции для аренды жилья обязательно должен быть гарант - без него снять квартиру невозможно. Им может выступить либо работодатель, либо социальная организация. Кроме этого, украинские беженцы могут получить муниципальное жилье", - рассказывает Валерия, которая проживала в пригороде Бордо.

Для аренды жилья необходимо подписать контракт. При этом, если украинцы соглашаются на аренду с социальной организацией, то она подписывает контракт с арендодателем, а уже потом отдельно с украинцем, который там будет проживать. В контракте сразу указывается стоимость аренды за месяц и коммунальные платежи.

"Однако с коммуналкой есть свои "сюрпризы". В течение первого года за воду, газ и электричество оплачивается по среднему показателю по дому, однако когда этот год заканчивается, то идет перерасчет по счетчику и начисляется долг, а также увеличивается тариф за коммуналку. Поэтому многие французы снимают квартиры только год, после чего переезжают в новые апартаменты, и так по кругу", - говорит украинка.

Также во Франции есть организации, которые помогают оплачивать коммуналку и аренду жилья. Например, французские пенсионеры получают льготы на коммуналку. Еще есть программа CAF, которая покрывает часть аренды - ею могут воспользоваться и украинские беженцы.

"Я жила в пригороде Бордо, и аренда трехкомнатной квартиры мне обходилась в 400 евро с коммуналкой, при этом дополнительно 255 евро за съем жилья оплачивал CAF. Украинцы, которым посчастливилось получить муниципальное или социальное жилье, платят за аренду квартиры до 100 евро", - отмечает Валерия.

Объявления о сдаче квартир в аренду в Париже (скриншот сайта housinganywhere.com)

Дания

"В Дании надо сразу заплатить за три месяца. Это называется депозит. За эту квартиру, где я сейчас проживаю, мы внесли 12 тысяч крон (70 тысяч гривен - Ред.). За нас заплатила коммуна. Здесь есть такая программа, если у людей нет денег, то один раз их выдает коммуна. Но потом этот депозит так же возвращается коммуне от арендодателя. Или его человек потом платит, когда находит работу. Коммуна тогда сама снимает те деньги", - рассказывает Кристина Сиденко, которая сейчас проживает в поселке Хадерслев, полуостров Ютландия.

В Дании в конце года перечисляют налоги. Если человек заплатил больше, чем должен был, то эти деньги должны ему вернуть. Но в случаи беженцев, этими средствами могут "гасить" депозит.

"У меня так и получилось, потому что я платила налогов больше, чем надо. Они бы должны были те деньги вернуть, но поскольку имею долг, то они мне его списывают", - объясняет украинка.

По ее словам, найти жилье в Дании не трудно, главное внести депозит.

"Знаю, что в некоторых странах надо иметь безупречную репутацию, долго стоять в очереди на жилье. Здесь не так. В Дании долго ждут квартиру, разве если она какая-то элитная - на берегу фьорда (длинного морского залива - Ред.). Тогда люди действительно годами в очереди стоят. А если это небольшой городок, или старый дом - то вообще без проблем арендуешь и еще и за дешево. Но надо учесть, что там, где дешево, преимущественно дорогая коммуналка", - говорит Кристина.

Когда люди выезжают, то могут обратно получить депозит, но только тогда, если сдали квартиру в безупречном виде - сделали косметический ремонт.

"Я не знаю случаев, чтобы кому-то вернули депозит в полном объеме. Снимают если не весь, то хотя бы часть. За свое жилье я плачу 4 100 крон и 500 за коммуналку (23 944 + 2 920 гривен). Но раз в год они пересчитывают коммуналку и вместе с долгами мне получается 7 тысяч. В принципе аренду можно платить даже из социальных выплат", - говорит женщина.

Кристина добавляет, что в Динии квартиры сдают жилищные компании или владельцы.

Объявления о сдаче жилья в аренду в Дании (скриншот сайта housinganywhere.com)

Нидерланды

"Арендовать жилье в Нидерландах - это не просто квест, а квест с дикими преградами. В этой стране право выбора у владельца жилья - именно он выбирает людей, которые будут жить в его доме. Люди месяцами ищут жилье, и когда находят - ждут приглашения на просмотр. Преимущественно на просмотр приходит несколько пар, из которых и выбирает владелец", - рассказывает Анна, которая выехала в Нидерланды после начала войны. Проживает под Амстердамом.

По словам украинки, жилья в Нидерландах катастрофически не хватает даже для местных. Абсолютно нормальная ситуация, когда взрослые дети живут вместе с родителями, потому что им некуда съехать.

"Цены на аренду более-менее стабильные, то есть никто не будет драть выше, потому что так хочется. Тем более, что неофициально арендовать не получится - только через договор, в котором указывается очень много нюансов. И проблемой может стать не наличие собаки или детей - на это мало кто смотрит, а размер заработка", - добавляет женщина.

То есть, если аренда стоит 1 500 евро в месяц, то доход взрослых членов семьи должен быть в четыре-пять раз выше.

"В Нидерландах, как и в большинстве стран Европы, жилье сдают пустое - голые стены, которые часто даже без ремонта. То есть, заезжаешь и делаешь все под себя. При этом в договоре могут указать, что при выезде вы должны покрасить все стены в белый цвет, например. Техники так же почти нет, кроме разве что встроенной", - говорит Анна.

При заключении договора нужно оплатить первый месяц аренды, депозитную сумму, последний месяц и налог. Также следует оплатить услуги посредника, ставка разная.

"Комната в среднем стоит от 600 евро (26 тысяч евро, - Ред.) в отдаленных районах до 1000 (43 тысяч гривен, - Ред.) в Амстердаме, Гааге, Роттердаме. Квартиры - от 1000 до бесконечности. Но однокомнатная студия и двухкомнатная почти одинаково стоят. Здесь однокомнатная студия таких размеров, как в Украине 2-3 комнатные квартиры. Нидерландцы любят окна в пол и большое пространство", - добавляет Анна.

Для однокомнатной квартиры коммунальные услуги составляют 150-200 евро (6,5-8,7 тысяч гривен) в месяц, для двухкомнатной - 180-250 евро (7,8-10,8 тысяч гривен). Сюда входят отопление, электроэнергия, водоснабжение и вывоз мусора. Дополнительно следует учитывать расходы на интернет и телевидение, это еще 40-60 евро ежемесячно (1,7 -2,6 тысяч гривен).

В большинстве случаев арендаторы должны самостоятельно заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Объявления о сдаче в аренду жилья в Нидерландах (скриншот сайта kamernet.nl)