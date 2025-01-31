Беженцы в Европе: сколько на самом деле платят украинцам в 2025 году

В Европе сейчас находится 5,3 миллиона украинских беженцев. Больше всего - в Польше и Германии, 985 тысяч и больше 1,1 миллиона человек, соответственно.

РБК-Украина рассказывает о том, какие выплаты предоставляют беженцам в разных странах Европы.

Польша

Сейчас польское правительство обсуждает возможность изменения условий выплаты помощи на детей по программе "Семья 800+", чтобы ее могли получать только те украинцы, которые трудоустроены и платят налоги. Многие эксперты считают это предвыборным трюком. Часть беженок уже заявили, что не выживут без этой помощи. Сейчас ежемесячно сумма помощи составляет 800 злотых (8 208 гривен) на ребенка.

Добавим, что с 1 февраля 2025 года начнется прием заявок на новый период выплат по программе "Семья 800+".

С 1 января в Польше увеличили размеры денежной социальной помощи, в том числе и для беженцев, сумма выплат составляет:

950 злотых (9 747 гривен) как минимальный размер денежной помощи на содержание и изучение польского языка для иностранцев со статусом беженца или дополнительной защитой;

1 679 злотых (17 226 гривен) как максимальный размер денежной помощи на содержание и изучение польского языка для иностранцев со статусом беженца или дополнительной защитой.

Украинские беженцы с инвалидностью могут получать 1 588, 44 злотых (16 300 гривен) пенсии, кроме этого может быть назначена дополнительная социальная помощь в размере 600 до 4000 злотых (6 161 - 41 000 гривен). Сумма выплат зависят от выводов медико-социальной экспертной комиссии по предоставлению инвалидности.

Раз в год школьникам-беженцам, которые ходят в польские учебные заведения, предусмотрена помощь в размере 300 злотых (3 078 гривен) для приобретения школьных принадлежностей.

Добавим, что после начала войны в Польшу выехало более 985 тысяч украинских беженцев. Это второй после Германии самый большой показатель по количеству людей, получивших международную защиту.

Украинским беженцам необходимо получить Pesel для проживания в Польше (фото: Getty Images)

Германия

Выплаты в Германии для украинских беженцев остаются одними из самых высоких в Европе. Сумма социальной помощи Bürgergeld зависит от статуса и возраста человека.

Размер помощи:

одинокие взрослые и родители-одиночки - 563 евро (24 361 гривна) ежемесячно;

супруги - по 506 евро на человека (21 894 гривны);

дети 14-17 лет - 471 евро (20 380 гривен);

дети 6-13 лет - 390 евро (16 875 гривен);

дети до 5 лет - 357 евро (15 447 гривен).

С января 2025 года действует новое правило поддержки беженцев, если лицо отказывается от предложенной работы или программы трудоустройства, размер социальной выплаты уменьшается на 30% в течение 3 месяцев.

Отметим, что Германия приютила у себя наибольшее количество беженцев из Украины - около 1,1 миллиона человек.

Беженцы в Германии (фото: Getty Images)

Чехия

В Чехии ежемесячный размер гуманитарной помощи зависит от месяца пребывания в стране, на который иностранец обращается за ней после предоставления временной защиты. На период 150 дней (1-5-й месяц после предоставления временной защиты) гуманитарная помощь составляет:

для взрослого - 4 860 крон (8 359 гривен) и 7 290 крон (12 538 гривен) для лиц с инвалидностью;

для ребенка - 3 490 крон (6 000 гривен) и 5 235 крон для ребенка с инвалидностью (9 000 гривен).

С 6-го месяца (с месяца, следующего за месяцем, в котором достигнуто 150 дней), гуманитарная льгота составляет:

для взрослого 3 130 крон (5 383 гривны);

для взрослого из уязвимой категории (пенсионеры, беременные и т.д.) 4 860 чешских крон (8 359 гривен) и 7 290 крон (12 538 гривен), если это лицо с инвалидностью;

для ребенка 3 490 крон (6 000 гривен) и 5 235 крон (9000 гривен), если это лицо с инвалидностью.

Страна предоставляет социальное жилье на первые 90 дней, далее беженцы должны сами себя обеспечивать им. Уязвимые категории могут рассчитывать на помощь на покрытие расходов до 6 000 крон в месяц (10 320 гривен) для уязвимых категорий, остальные - 4 000 крон (6880 гривен). При расчете принимается во внимание количество лиц в домохозяйстве и сумма социальных выплат.

Беженцы также могут рассчитывать на "чрезвычайную" помощь, ее предоставляют в случае оплаты медицинского осмотра при выходе на работу, депозите при переезде в другое жилье, покупке билетов в Украину для возвращения. Единой установленной суммы помощи нет, размер колеблется от 15 000 крон (25 800 гривен) для одного человека до 24 000 крон (41 280 гривен) для семей из четырех и более человек.

Отметим, что осенью в Чехии насчитывалось около 450 тысяч украинских беженцев.

Украинцы в Чехии (фото: Getty Images)

Финляндия

В Финляндии украинцы, которые приехали по программе временной защиты, в течение первого года преимущественно получают выплаты от Центра приема в размере 300 евро (12 931 гривна) на одного человека.

Если человек работает в Финляндии или проживает там больше года, то может рассчитывать на помощь от Учреждения социального страхования населения Kela.

Также беженцы могут подать заявку на дополнительную помощь через Центр приема, чтобы покрыть расходы на изучение финского языка и общего образования, профессиональные тренинги, некоторые виды досуга и тому подобное.



Сумма помощи беженцам в Финляндии (скриншот сайта finua.org)

Добавим, что в начале января в финском правительстве заявили, что хотят вдвое сократить количество получателей социальных выплат. Это также будет касаться и поддержки беженцев. Вопрос рассмотрят весной, но в случае принятия такого решения, в силу оно вступит не ранее 2026 года.

В прошлом году в Финляндии насчитывали около 65 тысяч украинских беженцев.

Украинцы в Финляндии (фото: facebook com uakirkkonummi)

Латвия

С 1 января в стране увеличили разовую кризисную помощь для украинских беженцев до 377 евро (16 312 гривен) для взрослых и до 264 евро (11 423 гривны) для детей. Также с Нового года документ, подтверждающий статус, выдают сроком на 3 года.

Кроме этого, предусмотрена дополнительная ежемесячная помощь в размере 137 евро (5 927 гривен) на первое лицо и 96 евро (4 153 гривны) на каждого следующего члена семьи.

Латвия также предоставляет бесплатное проживание для жителей Украины в течение первых 60 или 120 дней (для уязвимых категорий) и 30 дней бесплатного питания.

Беженцы имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте до 28 февраля 2026 года, но для этого надо предъявить документ, подтверждающий статус. Добавим, что в Латвии сейчас находится около 47 тысяч украинцев.

В Латвии увеличили разовую кризисную помощь украинским беженцам (фото: Getty Images)

Нидерланды

Украинцы, прибывшие в Нидерланды, имеют право на получение помощи на проживание (на еду, одежду и другие личные расходы). Эту помощь оказывают, пока человек не имеет собственного дохода. На эти деньги имеют право как взрослые, так и дети.

Сумма выплат частично зависит от возраста и состава семьи. Во всех случаях предоставляется 62,66 в месяц (2 711 гривен) на одежду. При проживании в приемной семье предоставляется 80,91 евро (3 500 гривен) на другие расходы (в случае проживания в муниципальном приюте эта помощь не начисляется).

Размер компенсации:

одинокие - 242,48 евро на питание в месяц (10 492 гривны);

человек проживает с другими взрослыми - 242,48 евро (10 492 гривны) за питание на человека в месяц (для двух человек); для трех человек - 193,98 евро (8 393 гривны) за питание на человека в месяц, для 4 человек или более - 169,74 евро (7 344 гривны) за питание на человека в месяц;

человека в месяц (для двух человек); для трех человек - 193,98 евро (8 393 гривны) за питание на человека в месяц, для 4 человек или более - 169,74 евро (7 344 гривны) за питание на человека в месяц; при проживании с ребенком - 200,65 евро (8 682 гривны) на человека в месяц, если два человека; 3 человека - 160,64 евро (6 950 гривен) на человека в месяц; 4 человека или более - 140,34 евро (6 072 гривны) на человека в месяц.

В прошлом году в стране было более 100 тысяч беженцев из Украины.

Добавим также, что в странах Европы периодически появляются временные или разовые инициативы, которые также предусматривают выплаты украинским беженцам.

Украинцы в Нидерландах (фото: Getty Images)