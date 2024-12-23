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Бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, - Минобороны

Понедельник 23 декабря 2024 16:23
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Бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, - Минобороны Иллюстративное фото: бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Их будут готовить по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что бойцы научатся выживать в различных средах: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Защитники будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

  • поисково-спасательная деятельность;
  • выживание;
  • избежание захвата в плен;
  • устойчивость в плену;
  • подготовка по эвакуации;
  • переподготовка.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Обучение военных ВСУ

Напомним, что вчера Вильнюс и Варшава заявили, что готовы обучать военных украинской армии. Учения могут пройти на общей платформе.

В то же время недавно в Генштабе показали, как бойцы ВСУ в Британии учатся штурмовать траншеи противника.

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