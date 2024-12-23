Бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, - Минобороны

Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Их будут готовить по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что бойцы научатся выживать в различных средах: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Защитники будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

поисково-спасательная деятельность;

выживание;

избежание захвата в плен;

устойчивость в плену;

подготовка по эвакуации;

переподготовка.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.