Бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, - Міноборони
Українські військові проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Їх готуватимуть за декількома напрямками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві розповіли, що бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага буде надана організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.
Захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:
- пошуково-рятувальна діяльність;
- виживання;
- уникнення захоплення у полон;
- стійкість у полоні;
- підготовка з евакуації;
- перепідготовка.
"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Навчання військових ЗСУ
Нагадаємо, що вчора Вільнюс і Варшава заявили, що готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі.
Водночас нещодавно у Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника.
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