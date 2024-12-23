ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, - Міноборони

Понеділок 23 грудня 2024 16:23
UA EN RU
Бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, - Міноборони Ілюстративне фото: бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські військові проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Їх готуватимуть за декількома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві розповіли, що бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага буде надана організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:

  • пошуково-рятувальна діяльність;
  • виживання;
  • уникнення захоплення у полон;
  • стійкість у полоні;
  • підготовка з евакуації;
  • перепідготовка.

"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Навчання військових ЗСУ

Нагадаємо, що вчора Вільнюс і Варшава заявили, що готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі.

Водночас нещодавно у Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла
В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла
DAILY
Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ