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Бойцы ВСУ получили особое снаряжение Бундесвера: что в него входит

04:06 08.08.2026 Сб
2 мин
Новая система построена по принципу многослойности и адаптивности
aimg Филипп Бойко
Бойцы ВСУ получили особое снаряжение Бундесвера: что в него входит Фото: солдат армии Германии (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военнослужащие начали использовать новые элементы боевой одежды, которые внедряет Германия в рамках масштабной модернизации собственной армии. Речь идет о боевых штанах и рубашках производства компании Hexonia, которые входят в новую модульную систему экипировки Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Милитарный".

Все элементы снаряжения входят в состав Kampfbekleidungssatz Streitkräfte (KBS SK) – новой модульной системы боевой одежды немецкой армии. Она создана по принципу многослойности, что позволяет военному адаптировать экипировку в зависимости от погоды, времени года и характера задачи.

В комплект входят боевые брюки, боевая рубашка, полевая куртка, утеплительные и водозащитные слои, термобелье, перчатки и другие элементы снаряжения.

Главная особенность KBS SK – модульность. Даже с дополнительными утеплительными или защитными слоями военнослужащий имеет доступ к снаряжению, которое размещается на бронежилете или поясной системе.

Новая экипировка является частью масштабной программы модернизации Бундесвера, охватывающей не только одежду, но и средства индивидуальной защиты. В целом система включает более 100 элементов – от полевого ножа и одежды до бронежилетов, шлемов и рюкзачных систем.

Бойцы ВСУ получили особое снаряжение Бундесвера: что в него входитКомплект снаряжения KBS-SK Bundeswehr (Фото: Bundeswehr)

Параллельно Германия обновляет бронезащиту военных в рамках системы MOBAST (Modulare ballistische Schutz- und Trageausstattung). Она предусматривает модульный бронежилет с возможностью установки дополнительной защиты шеи, плеч, паха и бедер в зависимости от задачи.

Также Бундесвер получает новые боевые шлемы с возможностью установки приборов ночного видения, современных средств связи и активных наушников.

Бойцы ВСУ получили особое снаряжение Бундесвера: что в него входитНовый комплект индивидуальной бронезащиты Бундесвера "MOBAST" (Фото: Bundeswehr)

Украинские военные, уже использующие новую форму, положительно оценивают ее качество и удобство.

"Формой я доволен. Она качественная, удобная, носится хорошо", - рассказал один из военнослужащих в комментарии "Милитарному".

В то же время он отметил, что не все элементы немецкого снаряжения все равно оцениваются военными. По его словам, бронежилеты Бундесвера не стали основным элементом помощи, которую получали украинские подразделения, а больше всего используются именно элементы одежды и другое снаряжение.

Контекст новости

Страны НАТО продолжают поддерживать ВСУ. В этом году государства Альянса предоставят Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение в 2026 году, и, по меньшей мере, такую же сумму планируют выделить в 2027-м.

Также Великобритания разрабатывает для Украины более дешевые дальнобойные ракеты собственного производства, которые не будут зависеть от американских компонентов и могут поступить на фронт в течение года.

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