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Стало известно, сколько денег Украина получит от НАТО в этом и в следующем году

03:58 07.08.2026 Пт
2 мин
Приблизительно такую же сумму союзники обещают выделить и в следующем году
aimg Екатерина Коваль
Стало известно, сколько денег Украина получит от НАТО в этом и в следующем году Фото: украинские военные проходят подготовку в рамках программ стран НАТО (Getty Images)
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Государства-члены НАТО предоставит Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение в 2026 году, и по меньшей мере, такую же сумму планируют выделить в 2027-м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Сколько украинских военных прошли обучение

На сегодняшний день десятки тысяч украинских военнослужащих приняли участие в программах, реализованных государствами-членами НАТО. Координировать эти усилия помогает Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU).

По всему Альянсу украинские военные проходят подготовку по разным направлениям – тактика ведения боя, медицинская помощь, противовоздушная оборона.

Что говорит командование NSATU

"Теперь Украина имеет единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые способности, у нас есть экспертиза. Учеба, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях", - подчеркнул заместитель командующего NSATU генерал-майор.

Что говорят инструкторы из других стран

Капитан Петтер из вооруженных сил Норвегии отметил, что именно украинские военные сейчас воюют, а не инструкторы из других стран.

"Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат", - сказал он.

Напомним, дискуссия вокруг перспектив Украины в НАТО в последнее время только обостряется. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подверг критике вступление Украины в НАТО в нынешней модели развития Альянса, предложив ориентироваться на новые оборонные союзы.

Сама тема членства заметно затормозилась - даже на недавнем саммите НАТО в Анкаре этот вопрос не поднимался, несмотря на присутствие Зеленского.

В то же время, Украина уже получила альтернативный формат сотрудничества - еще в ноябре 2025 года страна присоединилась к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как расширенный партнер, став первым государством вне объединения, которое получило такой статус.

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