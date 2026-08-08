Бійці ЗСУ отримали особливе спорядження Бундесверу: що в нього входить

Українські військовослужбовці почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах масштабної модернізації власної армії. Йдеться про бойові штани та сорочки виробництва компанії Hexonia, які входять до нової модульної системи екіпірування Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Мілітарний ".

Всі елементи спорядження входять до складу Kampfbekleidungssatz Streitkräfte (KBS SK) - нової модульної системи бойового одягу німецької армії. Вона створена за принципом багатошаровості, що дозволяє військовому адаптувати екіпірування залежно від погоди, пори року та характеру завдання.

До комплекту входять бойові штани, бойова сорочка, польова куртка, утеплювальні та водозахисні шари, термобілизна, рукавички та інші елементи спорядження.

Головна особливість KBS SK - модульність. Навіть із додатковими утеплювальними чи захисними шарами військовослужбовець має доступ до спорядження, яке розміщується на бронежилеті або поясній системі.

Нове екіпірування є частиною масштабної програми модернізації Бундесверу, яка охоплює не лише одяг, а й засоби індивідуального захисту. Загалом система включає понад 100 елементів - від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів і рюкзачних систем.

Комплект спорядження KBS-SK Bundeswehr (Фото: Bundeswehr)

Паралельно Німеччина оновлює бронезахист військових у межах системи MOBAST (Modulare ballistische Schutz- und Trageausstattung). Вона передбачає модульний бронежилет із можливістю встановлення додаткового захисту шиї, плечей, паху та стегон залежно від завдання.

Також Бундесвер отримує нові бойові шоломи з можливістю встановлення приладів нічного бачення, сучасних засобів зв’язку та активних навушників.

Новий комплект індивідуального бронезахисту Бундесверу “MOBAST” (Фото: Bundeswehr)

Українські військові, які вже використовують нову форму, позитивно оцінюють її якість і зручність.

"Формою я задоволений. Вона якісна, зручна, носиться добре", - розповів один із військовослужбовців у коментарі "Мілітарному".

Водночас він зазначив, що не всі елементи німецького спорядження однаково оцінюються військовими. За його словами, бронежилети Бундесверу не стали основним елементом допомоги, яку отримували українські підрозділи, а найбільше використовуються саме елементи одягу та інше спорядження.