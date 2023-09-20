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Бойцы ССО уничтожили "уникальную" пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь" под Бахмутом

Бахмут, Среда 20 сентября 2023 08:54
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Бойцы ССО уничтожили "уникальную" пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь" под Бахмутом Фото: пушка "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь" за 40 тысяч долларов уничтожена под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (УСО) уничтожили российскую пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь". Один такой снаряд стоит 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Это еще одна успешная операция по поиску, идентификации цели и корректировке огня от тактической группы "Медоиды" 3-го отдельного полка ССО.

"В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны, эта тщательно замаскированная цель была поражена на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Что известно о снарядах "Краснополь"

Снаряд "Краснополь" имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерной наводки, позволяющей подсветить цель в зависимости от времени суток и ее размера на расстоянии до 20 км. Рыночная стоимость такого снаряда составляет 40 тысяч долларов.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.

При этом, как ранее сообщало РБК-Украина, Кремль выпустил по Украине уже более 2 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Это обошлось бюджету врага от 40 до 100 млн долларов, это средние пенсии 200-500 тысяч россиян.

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