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Кремль потратил пенсии около полумиллиона россиян на атаки дронов по Украине

Украина, Среда 13 сентября 2023 10:15
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Кремль потратил пенсии около полумиллиона россиян на атаки дронов по Украине Фото: Кремль потратил пенсии около полумиллиона россиян на атаки дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль выпустил по Украине уже более 2 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Это обошлось бюджету врага от 40 до 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Свыше 2 тысяч ударных БпЛА типа "Шахед" Россия уже выпустила по Украине. Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад - 13 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "шахедов" в день.

"Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян", - посчитали в Сухопутных войсках.

Атака дронов по Украине

Оккупанты в ночь на среду, 13 сентября, в очередной раз атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Одесской и Сумской областях.

Позже стало известно, что Россия в ночь на 13 сентября выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 32 вражеских беспилотника.

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