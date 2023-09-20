Бійці ССО знищили "унікальну" гармату "МСТА-Б" зі снарядами "Краснополь" під Бахмутом

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили російську гармату "МСТА-Б" зі снарядами "Краснополь". Один такий снаряд коштує 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО .

Це - ще одна успішна операція з пошуку, ідентифікації цілі та коригування вогню від тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО.

"Внаслідок вдалої взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони, цю ретельно замасковану ціль було уражено на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про снаряди "Краснополь"

Снаряд "Краснополь" має реактивний двигун і вражає броньовану ціль з допомогою лазерного наведення, яке дозволяє підсвітили ціль в залежності від часу доби та її розміру на відстані до 20 км. Ринкова вартість такого снаряду сягає 40 тисяч доларів.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 вересня, становили 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 273980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми та 37 дронів.

При цьому, як раніше повідомляло РБК-Україна, Кремль випустив Україною вже понад 2 тисячі дронів-камікадзе "Шахед". Це коштувало бюджету ворога від 40 до 100 млн. доларів, це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.