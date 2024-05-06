Еще 38 артсистем и более тысячи захватчиков: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали в сутки еще 1040 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат. Также воины ВСУ уничтожили пять танков, 34 ББМ и 38 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 475300 (+1040) человек ликвидировано;

танков - 7380 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 14213 (+34) ед.;

артиллерийских систем - 12250 (+38) ед.;

РСЗО - 1057 ед.;

средства ПВО - 791 (+1) ед.;

самолетов - 349 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47) ед.;

крылатые ракеты - 2148 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59) ед;

специальная техника - 2008 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские оккупанты, в частности, давят на Силы обороны Украины на трех направлениях в Донецкой области.