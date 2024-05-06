Ситуация на фронте сегодня 6 мая

В Украине на фронте за сутки было зафиксировано 87 боевых столкновений. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье Сумской области; Золочев Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хотеевка, Черниговской области; Большая Рыбица, Запселье, Малая Рыбица, Краснополье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Сокол и Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, по состоянию на утро, 6 мая, было ликвидировано около 475,3 тысяч российских солдат.

В частности, за последние сутки бойцы ВСУ уничтожили 5 танков, 34 ББМ и 38 артсистем врага.

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