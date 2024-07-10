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Бойцы ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области

Херсон, Среда 10 июля 2024 08:17
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Бойцы ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области Фото: бойцы ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили 15 лодок российских войск на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).

"Операторы 73 морского центра ССО продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

Так, во время ведения разведки военные обнаружили 15 российских лодок разного типа.

"По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одно из них больше не перевезет российских военных", - добавили в ССО.

Ситуация на фронте

За сутки, 10 июля, на фронте произошло 128 боевых столкновений. Наиболее интенсивно враг атакует на Покровском направлении. Россияне 40 раз штурмовали позиции Сил обороны, потеряв 274 человека живой силы.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ недавно восстановили позиции вблизи Глубокого Харьковской области, а также в самом населенном пункте. К северу и северо-востоку от Харькова 9 июля продолжались украинские контратаки.

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