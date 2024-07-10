Бойцы ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ( ССО ).

"По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одно из них больше не перевезет российских военных", - добавили в ССО.

Так, во время ведения разведки военные обнаружили 15 российских лодок разного типа.

Ситуация на фронте

За сутки, 10 июля, на фронте произошло 128 боевых столкновений. Наиболее интенсивно враг атакует на Покровском направлении. Россияне 40 раз штурмовали позиции Сил обороны, потеряв 274 человека живой силы.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ недавно восстановили позиции вблизи Глубокого Харьковской области, а также в самом населенном пункте. К северу и северо-востоку от Харькова 9 июля продолжались украинские контратаки.

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