Бійці ССО знищили 15 човнів окупантів у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ( ССО ).

"По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових", - додали у ССО.

Так, під час ведення розвідки військові виявили 15 російських човнів різного типу.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За добу, 10 липня, на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Найінтенсивніше ворог атакує на Покровському напрямку. Росіяни 40 разів штурмували позиції Сил оборони, втративши 274 особи живої сили.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили позиції поблизу Глибокого Харківської області, а також у самому населеному пункті. На північ та північний схід від Харкова 9 липня тривали українські контратаки.

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