Украинские войска восстановили позиции в Глубоком на севере Харьковской области: карты ISW

Украинские войска недавно восстановили позиции вблизи Глубокого Харьковской области, а также в самом населенном пункте. К северу и северо-востоку от Харькова 9 июля продолжались украинские контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

На геолокационных записях, опубликованных 8 июля, видно, как части 155-й российской морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) наносят удары по украинским позициям к северу от Глубокого и южной части населенного пункта, что свидетельствует о том, что украинские силы вернули эти позиции.

Российский военный блогер утверждал, что силы РФ не смогли отразить обычную украинскую атаку на ангары к северу от Глубокого, несмотря на то, что они успешно делали это в прошлом, а также, что российские силы больше не контролируют поля непосредственно на западе Глубокого.

Другой блогер писал, что армии РФ необходимо переходить в оборону на харьковском направлении из-за отсутствия необходимых сил для продолжения наступательных действий.

9 июля российские войска продолжали наступательные операции к северо-западу, северу и северо-востоку от Харькова.

8 и 9 июля украинский Генеральный штаб доложил, что российские войска атаковали северо-западнее Харькова вблизи Сотницкого Казачка; к северу от Харькова близ Липцев и Глубокого; и северо-восточнее Харькова вблизи Старицы, Тихого и Волчанска..

8 июля украинский военнослужащий заявил, что на Волчанском направлении российские войска атаковали украинские позиции в гражданском и прятали под этой одеждой автоматы, которые могут быть вероломством, запрещенным международным правом.

Официальный Telegram-канал Африканского корпуса Минобороны России 9 июля подтвердил, что российское военное командование «некоторое время назад» перебросило часть подразделений корпуса к границе с Белгородской областью и они продолжают боевые действия.

Операция №2 - Луганская область

Российские источники широко распространяли предупреждение двух украинских военных наблюдателей 8 и 9 июля об угрозе возможного прорыва России к реке Оскол к юго-востоку от Купянска. Украинские военные обозреватели Константин Машовец и Богдан Мирошников оценили, что недавнее продвижение России вблизи Песчаного (юго-восточнее Купянска) может позволить российским войскам прорваться к реке Оскол, которая находится примерно в 10 километрах от Песчаного.

Один российский блггер утверждал, что российские войска недавно продвинулись более четырех километров к западу и три километра в ширину возле Песчаного и вошли в населенный пункт. ISW не нашел визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Российские войска продолжали наступательные действия вокруг Кременной 8 и 9 июля, но не совершили подтвержденных наступлений.

Операция №3 - Донецкая область

8 и 9 июля русские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении в районах Верхнекаменского (восточнее Северского), Спорного (юго-восточнее Северского), а также Выемки, Веселого и Раздолевки (все к югу от Северска).

Российские войска недавно немного продвинулись юго-восточнее Часова Яра на фоне продолжающихся боев в этом районе 9 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, показывают, что россияне недавно во время штурма немного продвинулись в пределах Андреевки.

Российские войска также продолжали атаковать восточный Часов Яр; к северу от Часова Яра вблизи Богдановки и Григорьевки; и юго-восточнее Часова Яра у Белой Горы, Клещиевки и Андреевки.

9 июля российские войска продолжили наступательные действия на торецком направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российские войска атаковали под Торецком; к северу от Торецка у Дилиевки; к востоку от Торецка у Дружбы и Северного; юго-восточнее Торецка вблизи Южного; и к югу от Торецка у Нью-Йорка.

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки.

Минобороны России заявило, что российские войска захватили Яснобродовку (к западу от Авдеевки). Блогеры заявляли также о других продвижениях, однако ISW не нашел визуального подтверждения этих заявлений. Российские войска также продолжали атаковать северо-западнее Авдеевки возле Воздвиженки, Тимофеевки и Калинового; к западу от Авдеевки в районе Карловки, Нетайлового, Уманского; и к юго-западу от Авдеевки у Невельского.

Российские силы недавно незначительно продвинулись юго-западнее Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 9 июля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись в полях к востоку от Константиновки (юго-западнее Донецка).

Российские войска продолжали атаковать в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Новоселки (к западу от Великой Новоселки), Ровно (юго-западнее Великой Новоселки), Урожайного и Макаровки (оба к югу от Великой Новоселки), но не сделали подтвержденного.

"Южная ось"

9 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. 8 и 9 июля продолжались бои вблизи Роботиного, Вербового (восточнее Роботиного), Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботиного), Новоандреевки (к северу от Роботиного) и Щербаков (к северо-западу от Роботиного).

9 июля продолжались бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе под Крынками. Российский блоггер заявил, что российские и украинские войска продолжают борьбу за контроль над островами в дельте Днепра.